Francia, niente più “abaya” a scuola per le studentesse musulmane. Ecco cos'è

Cos'è l’abaya

L'ennesima restrizione

Un tema caldo che divide il Paese

Inuna nuova norma verrà applicata con l’inizio del nuovo anno scolastico:all’interno delle scuole statali francesi. La decisione è stata resa nota dal Ministro dell’Istruzione Gabriel Attal alla Tv francese TFI: “Quando entri in una classe, non dovresti essere in grado didegli alunni solo guardandoli. Laicità significa libertà di emanciparsi attraverso la scuola”, ha affermato il rappresentante di governo.Ma cos'è questo capo che è stato vietato? Si tratta di unutilizzato in alcuni, principalmente nel Golfo Persico. Tutto il corpo eccetto la testa, le mani e i piedi sono ricoperti da un; per la testa invece, da nazione a nazione, è consuetudine usare il niqāb, che lascia scoperti soltanto gli occhi, oppure un semplice velo che copra solo i capelli, l'hijab.Il divieto dell’abaya è però solodi norme che il Parlamento transalpino ha introdotto in nome della laicità dello Stato; Stato caratterizzato, per giunta, dalla più grande minoranza musulmana d’Europa che conta oltre oltre 5 milioni di musulmani. La misura riaccende infatti i riflettori su un tema che in Francia sembra non riuscire a raffreddarsi poiché l’abaya, come il qamis e ad altre lunghe gonne indossate sopra gli abiti, sembrerebbe trovarsi in una zona grigia:o solo? Dal 2004, infatti, a Parigi è proibito indossare il velo islamico all’interno delle scuole statali, mentre dal 2010 il divieto è stato ampliato anche per quanto riguarda il niqab nei luoghi pubblici quali strade, parchi, trasporti e edifici amministrativi. Nel 2019 è stata introdotta una legge che vieta alle madri con l’hijab la partecipazione alle gite scolastiche dei figli, nonché l’accompagnamento a scuola. Risale invece al 2022 la decisione del Senato francese relativa al divieto di indossare l’hijab nelle competizioni atletiche del Paese . Dal 19° secolo, compresi i simboli cristiani come le grandi croci, con l’obiettivo di frenare qualsiasi influenza cattolica nell’istruzione pubblica. In particolar modo, il dibattito relativo ai simboli islamici si è intensificato da quando un rifugiato ceceno ha decapitato Samuel Paty, l’insegnante che nel 2020 aveva mostrato agli studenti di una scuola di un sobborgo parigino caricature del profeta Maometto.La mossa di Attal arriva dopo lunghi mesi di dibattito sull’uso dell’indumento, che ha recentemente portato a unatra i partiti di destra, favorevoli al divieto, e quelli di sinistra, che hanno invece manifestato una forte preoccupazione per quanto riguarda i. Il Ministro Attal ha continuato affermando che l'abaya “è un gesto religioso, volto a testare la resistenza della repubblica verso il santuario secolare che la scuola deve costituire”. Il rigido provvedimento segna anche la prima grande decisione di Attal, nominato Ministro dell’Istruzione francese quest’estate dal presidente Emmanuel Macron.