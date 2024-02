Gessica Notaro supereroina Avenger: "Dalla parte delle donne"

Chi è

Gessica Notaro, la sua filosofia di vita

“Finalmente vi posso svelare cosa facevo a Disneyland Paris poiché la notizia è giunta finalmente anche in Italia In occasione del primo anniversario delCampus Disneyland Paris mi ha scelta come Supereroina per rappresentare il nostro Paese nel progetto Heroup che vede come protagonisti 13 Supereroi nel mondo". Questo l'annuncio social di Gessica Notaro , che da vittima di violenza si è trasformata in supereroina in calzamaglia, come annuncia lei stessa sul suo profilo Instagram.La giovane attivista è stata selezionata al campus di Disneyland Paris, come una delle 13 figure eroiche che rappresentano la rinascita dai momenti di difficoltà: "È’ stata un’esperienza davvero pazzesca - prosegue - una di quelle cose che sognavo di fare nella vita ma che mai avrei pensato fosse possibile realizzare. Per me, un grande privilegio". Perché è entrata a far parte delladi tutti i giorni selezionata da Disneyland Paris? Ma perché nessuno più di lei è stato capace "di "trasformare un momento buio della vita in una molla di rinascita". E così, il battesimo è stato fatto ed è arrivato il post, ripreso dalla stampa online. La 33enne attivista riminese divenuta emblema del contrasto alla violenza contro le donne sfoggia così nelle immagini postate un'attillata tuta bordeaux e nera allaè stata ’selezionata’ dal dipartimento creativo della Disney per comporre il pool di supereroi dei valori eticicon cui celebrare il primo anniversario dell’apertura del Marvel Avengers Campus: l’attrazione a tema supereroi Marvel.Notaro è stata sfigurata con l’acido il 10 gennaio del 2017 dall’ex fidanzato Edson Tavares . I due si erano conosciuti sette anni prima. Poi la donna, all’epoca modella e addestratrice di delfini, lo aveva allontanato perché Tavares, originario di Capoverde, era diventato geloso, ossessivo e aggressivo.L’uomo è stato condannato a 15 anni, cinque mesi e 20 giorni, pena confermata nel 2020 dalla Cassazione. L’agguato si era consumato sotto casa dell’ex Miss Romagna e finalista a Miss Italia, che ha dovuto sottoporsi a oltre nove interventi per tentare di migliorare i postumi provocati dall’ustione. Purtroppo,“Quando ero piccola mi dicevano che la bellezza sta nell’anima. Io credo che lasta nella nostra energia. Ed è proprio grazie a questa energia che riusciamo a instaurare, aveva detto via social, annuncia il suo ritorno in mezzo ai, postando su Instagram una serie di scattid’Oltremare di Riccione. La showgirl e cantante riminese aveva lasciato i suoi amati animali 12 anni fa, e adesso a distanza di cinque anni dall’ aggressione – il 10 gennaio 2017 fu sfregiata con l’acido a Rimini dall’ex fidanzato, che lei poi aveva lasciato e denunciato perché violento – ritorna alle origini. "Anche quelle con i nostriche a differenza nostra non sono dotati dell’uso della parola - aveva sottolineato - Nonostante comunichino con un linguaggio non verbale, riescono forse a capirsi meglio di noi. E ogni giorno ci ricordano l’importanza di valori come amicizia, affetto, amore, rispetto". "Cose che a volte noi umani dimentichiamo. Forse perché siamo troppo occupati a giudicare il prossimo” concludeva la giovane donna che - dopo essere dinertataper sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne , impegno per il quale è stata anche nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, adesso vestirà anche i panni di una supereroina.