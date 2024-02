Giornata Mondiale della Terra, 1000 alberi per Malo Green Home

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da malo (@malocashmere)

L'iniziativa

1000 alberi in diverse aree del globo, per assorbire 360 tonnellate metriche di anidride carbonica: è la foresta “Malo Green Home” dallaspecializzata in maglieria di cashmere, in occasione della Giornata Mondiale della Terra , il 22 aprile 2023, in collaborazione con Treedom . Far respirare la terra per respirare meglio. È questo l’intento dell’iniziativa che si inserisce in una strategia aziendale sempre più orientata verso il, nella consapevolezza che per la salvezza del nostro pianeta tutti dobbiamo fare la nostra parte. “Come azienda di moda non possiamo non avere a cuore il tema della sostenibilità, perché non c’è un pianeta B e dobbiamo prenderci cura di quello che abbiamo” dichiara, direttore marketing di Malo, azienda , maison fiorentina specializzata in maglieria di cashmere.E così, parte del cotone scelto da Malo per la realizzazione dei capi della collezione primavera-estate 2023 sostiene, un innovativo progetto di Corporate Social Responsability: etico, solidale e sostenibile. Essa promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano, tramite una filiera tessile interamente eco-compatibile e socialmente responsabile, andando così a incentivare una moda sostenibile.Non a caso anche la collezione P/E2023 di Malo, che si chiama, significativamente,, vuole un inno allae all’attenzione ambientale, attraverso l’attenzione alla sostenibilità nella nei materiali, nei metodi e nei progetti che la maison fiorentina ha deciso di impiegare e sostenere.“In quest’ottica, da diverse collezioni abbiamo inserito il cashmere rigenerato con filati post-consumer, il re-cashmere con filati residui di produzione e dunque pre-consumer, progetti zero-waste come la nuova capsule collection Candies e i nostri cappellini Monsai, realizzati con fili di cashmere rivalorizzato - sottolinea ancora Nancy Marchini, direttore marketing di Malo - . Più in generale, da tempo, lavoriamo seguendo la filosofia del produrre meno ma meglio, rispettando il pianeta e donando esclusività al cliente”.Tra tutti spiccano i capi realizzati con la, fibra naturale dalle straordinarie proprietà termoisolanti, traspiranti e antibatteriche, che unisce alla robustezza la morbidezza, consentendo così di ottenere indumenti particolarmente comodi e confortevoli. La canapa, inoltre, riflette i raggi ultravioletti, scherma dai campi elettrostatici, non irrita la pelle perché anallergica e tiene lontano i batteri dalla superficie del nostro corpo perché antisettica. Senza contare che le piantagioni di canapa non necessitano di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri prodotti chimici, andando così a. La pianta può infatti crescere sino a 4 metri, ha radici robuste che inducono l’ossigenazione del terreno ed è capace di bonificare i terreni inquinati e di arricchirli, aumentandone la produttività, grazie a un forte apporto di azoto. Dulcis in fundo, la canapa è inoltre una delle piante più efficienti nel convertire l’anidride carbonica in ossigeno.Malo, l’azienda è stata fondata nel 1972, ha deciso di dare un contributo reale piantando 1000 alberi in diverse aree del globo insieme a Treedom,e seguire online lo sviluppo del relativo progetto. Con “Malo Green Home” la griffe si prefigge di assorbire un totale di 360 tonnellate metriche di anidride carbonica. Nella collezione P/E 2023 inoltre Malo presenta capi realizzati con la canapa, fibra naturale dalle straordinarie proprietà termoisolanti, traspiranti e antibatteriche e la cui coltivazione non necessita di trattamenti aggressivi con pesticidi, diserbanti o altri prodotti chimici, andando così a ridurre al minimo l’impatto ambientale. I capi in cotone sostengono inoltre, un progetto etico, solidale e sostenibile che promuove la coltivazione biologica di cotone egiziano.