Gisele Bundchen ha chiesto il divorzio da Tom Brady dopo 13 anni di matrimonio

Le origini della rottura

Perché Gisele e Brady si sono lasciati?

L'ufficializzazione

Brady-Gisele, depositati i documenti per il divorzio

Dopo 13 anni finisce il matrimonio tra Gisele Bundchen and Tom Brady. Secondo quanto scrive People la coppia ha presentato richiesta di divorzio in Florida e ha raggiunto un accordo sulla custodia congiunta dei figli, Benjamin di 12 anni e Vivian Lake di nove. L’ufficializzazione è arrivata dopo che il fuoriclasse del football e la top model di origini brasiliane vivono separati da mesi. Secondo indiscrezioni alla base della rottura c’è la decisone di Brady di non ritirarsi dal football. La coppia aveva cominciato a frequentarsi nel 2006, nel 2009 le nozze. Uè giunta al termine: Tom Brady e Gisele BundchenÈ andata dunque in frantumi quella che, agli occhi di tutti, sembrava una coppia perfetta. Gli avvocati del giocatore di football americano e della modella hanno lavorato con un mediatore per trovare un accordo sulle proprietà e sulla custodia dei due figli.Solo lo scorso febbraio i dueed entrambi si erano scambiati messaggi d’amore su social media. «13 anni fa - aveva scritto Brady - entrambi abbiamo detto Sì... e sei stata la miglior cosa accaduta nella mia vita. Ti amo ora di più di quanto abbia potuto immaginare». «Buon anniversario amore della mia vita» - aveva invece scritto Giselle. Poi in portoghese, ‘Te amo!’ con l’emoji del cuore.Alla base della rottura ci sarebbe soprattutto, nonostante l’annuncio dato all’inizio del 2022 e poi di fatto ritirato. La coppia aveva cominciato a frequentarsi nel 2006, nel 2009 le nozze. Solo lo scorso febbraio i due avevano celebrato il 13esimo anno di matrimonio ed entrambi si erano scambiati messaggi d’amore su social media. “Tredici anni fa - aveva scritto Brady - entrambi abbiamo detto Sì... e sei stata la miglior cosa accaduta nella mia vita. Ti amo ora di più di quanto abbia potuto immaginare”. “Buon anniversario amore della mia vita” - aveva invece scritto Giselle. Poi in portoghese, ‘Te amo!’ con l’emoji del cuore. Ora invece i messaggi d’amore hanno ceduto il passo alle carte del divorzio.L’ufficializzazione è arrivata venerdì 28 ottobre, dopo chevivono separati da mesi. Di tutt’altro tenore, le due "stories" su Instagram postate rispetto a quelle pubblicate 13 anni fa, messaggi social che comunque parlano di decisione "amichevole", con Tom che sceglie di parlare di "We", "noi", mentre Gisele sceglie la prima persona, "I" (io). La ex coppia si augura reciprocamente tutto il meglio.rivelano che, venerdì 28 ottobre, mettendo dunque fine al matrimonio nato nel 2009. Gli avvocati stanno lavorando alla separazione da inizio settembre e sembra finalmente essere arrivata la svolta definitiva. Periodo nero per Brady, che oltre al divorzio sta vivendo anche un periodo di crisi con i suoi Buccaneers.