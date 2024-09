Mai più nostalgia del sugo di casa: arriva il giubbotto dispensa

È vero o no che la cucina italiana è inimitabile? E quante volte, dopo tanti giorni all’estero, abbiamo sentito nostalgia per quei sapori che altrove, purtroppo, non riusciamo a trovare? Certo è che portarsi appresso valige di pelati e passate di pomodoro, pasta e quant’altro sarebbe un po’ scomodo.

I giubbotti dispensa per avere con sé i sapori di casa

Sarà per questo che l’azienda parmense di derivati del pomodoro Mutti ha pensato bene di presentare una capsule collection “prêt-à-manger” di giubbotti dispensa per dire addio a bagagli extra o alle spedizioni costose: il “pacco da giù” diventa un capo d’abbigliamento che può contenere fino a 19 prodotti. Per ottenerlo è necessario partecipare a un concorso online attivo dallo scorso 16 settembre e valido fino a domenica 6 ottobre, oppure tentare la fortuna una volta varcata l’area controlli dell’Aeroporto internazionale di Napoli-Capodichino, fino a domenica 29 settembre.

A chi si rivolge

“L’iniziativa – spiega Rafael Narvaez, Group CMO di Mutti – è dedicata a ragazzi e ragazze italiani di età compresa tra 18 e 30 anni, domiciliati all’estero, in Europa e nel Regno Unito. Il nostro obiettivo è proprio quello di abbracciare e attenuare con originalità il sentimento di nostalgia dei connazionali che vivono all’estero, offrendo loro al contempo la possibilità di portare con facilità nelle proprie dispense quei prodotti che richiamano i sapori di casa. La Mutti Travel (o giubbotti dispensa) è pensata insomma per giovani italiani che vivono all’estero e che, d’ora in poi, potranno indossare un capo d’abbigliamento da viaggio pensato per contenere fino a 19 prodotti del brand che permetteranno di replicare oltre confine le ricette iconiche della tradizione italiana, mantenendo intatta l’autenticità e la genuinità della nostra cucina.”

Cosa metterci

Nel magico giubbotto possono entrare dieci tubetti di concentrato, quattro barattoli di polpa, una passata e quattro lattine di pomodori pelati, “indossabili” grazie a un sistema multi tasca concepito per trasformare i viaggi dei giovani expat in viaggi dei prodotti stessi e farli atterrare sulle loro tavole. “Sono oltre 3 milioni i ragazzi residenti in Europa segnalati da Istat. Da un’analisi condotta sulla community del marchio - spiega Narvaez -, è emerso che chi vive al di fuori dell’Italia ricollega Mutti ad una dimensione familiare. Questo progetto nasce da un insight significativo emerso direttamente da molti giovani studenti e lavoratori fuori sede: i prodotti Mutti ricordano casa. Abbiamo ascoltato le loro storie e compreso quanto sia importante per loro poter ritrovare il sapore e il calore della famiglia anche quando sono lontani. La Mutti Travel Collection vuole essere un gesto di vicinanza che permetterà ai vincitori di portare con sé un po’ dei sapori di casa, ovunque andranno.”