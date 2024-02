Gordon Ramsay esaudisce il sogno di una fan malata di cancro terminale

Gordon Ramsay ha realizzato il sogno di una ragazza malata terminale. L’iracondo e temibile chef televisivo di “Hell’s kitchen”, smessi i panni di giudice inflessibile e senza scrupoli, sabato scorso ha postato un commovente video su TikTok in cui incontra Madison, una sua fan di lunga data, contribuendo così al completamento della sua lista di cose da fare dopo che le è stato diagnosticato un cancro al quarto stadio.

Ramsay, 57 anni, ha personalmente pagato un volo aereo per portare Madison a trovarlo a Miami, dopo che lei aveva condiviso pubblicamente il sogno di incontrarlo come parte di una “Bucket list” su TikTok che è diventata virale a gennaio, collezionando ben 7 milioni di visualizzazioni.

Ne “La mia lista di cose da fare con il cancro terminale” la ragazza, che già sopravvissuta al tumore e ora vive con un adenocarcinoma al colon e alle ovaie, aveva espresso ad esempio il desiderio di scalare una montagna, di scrivere qualcosa di buono (una poesia, nel suo caso), di vere un romantico matrimonio, di fare la dj ad una festa ma anche di vedere quante più cose/posti possibili e di convincere qualcuno a vedere il film “I sogni segreti di Walter Mitty”. E poi incontrare Gordon Ramsey, desiderio numero 12 del suo elenco.

“Grazie per il tuo video”, ha risposto lo chef 57enne quando è venuto a conoscenza di far parte di questa lista speciale. “E naturalmente mi piacerebbe vederti e incontrarti di persona, ma non per un semplice ‘Ciao, arrivederci’ – ha spiegato –. Prima di tutto, vorrei portarti a Miami, cenare con te e con la tua ragazza nel nostro ristorante Hell's Kitchen", ha proseguito. "E poi, la sera successiva, venerdì, saresti la nostra ospite d’onore all'inaugurazione del nostro nuovo ristorante Lucky Cat a South Beach”.

Madison ha un cancro terminale al quarto stadio

La serata di apertura del locale del ristoratore britannico, inoltre, è stata costellata di celebrità americane, che Madison ha potuto incontrare e conoscere di persona. Tra queste, come si può vedere anche dalle foto che la giovane ha poi pubblicato su Instagram, Gloria ed Emilio Estefan, Cuba Gooding Jr. e Lisa Hochstein.

Il video dell'incontro con la ragazza, pubblicato su TikTok da Ramsay sabato, mostrava Madison emozionata mentre gli teneva la mano prima che lui la abbracciasse. I due sono stati immortalati mentre ridono quando il cuoco ha fatto fare alla sua fan alcune giravolte ballando insieme nella cucina del suo ristorante. Un ultima clip mostra Gordon e Madison in posa con un gruppo di persone all'interno del locale. “Spero ti sia divertita tantissimo a Miami!” ha scritto nella didascalia. “È stato un tale onore per me averti come mia ospite speciale ieri sera al #LuckyCat! Grazie a tutti anche su TikTok per aver contribuito a far sì che questo sogno diventassero realtà”.

“La notte più speciale della mia vita”, ha risposto Madison nella sezione commenti. "(È stato) Così bello. Così fantastico.Così tanto amore per tutta la famiglia Gordon. Grazie”.

La giovane ha poi descritto quell’incontro come “il più grande onore” della sua vita, postando altri filmati di lei che balla con il suo idolo in cucina e di loro due che si abbracciano. “Grazie per avermi insegnato a ballare, è la prima volta in assoluto in una cucina ❤️”, le ha risposto lo chef.