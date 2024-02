Ryan Reynolds realizza l'ultimo desiderio di un fan malato terminale

Reynolds in versione tifoso

L’attore dal cuore grande

L’attore Ryan Reynolds realizza l'ultimo desiderio del fan malato terminale , Jay Fear. Sembra quasi una fiaba ciò che è successo nelle ultime ore in Galles dove l’ultimo desiderio di unsi è avverato nel giorno più bello per la propria squadra del cuore. E’ quanto è accaduto a Jay Fear, 45enne sostenitore dela cui a gennaio sono stati dati pochi mesi di vita dopo l'intervento per un tumore dell'appendice. L’uomo sabato 22 aprile è stato ospitato dall'attore canadese Reynolds, suo coetaneo e patron del più antico club del Galles, per la partita che è valsa al Wrexham nella quarta divisione e il ritorno nella Football League dopo 15 anni.Il commovente incontro è andato in scena sulladel Racehorse Ground, teatro della vittoria interna per 3-1 sul Boreham Wood che ha suggellato la promozione della nobile decaduta. Fear, accompagnato dalla moglie e dai due figli, è arrivato da Southampton. Come milioni di altri spettatori, ha scoperto il club gallese grazie allasu Disney+, “Welcome to Wrexham”, e se ne è innamorato.hanno rinunciato al loro posto in tribuna per consentire alladi guardare la storica sfida in prima fila mentre un anonimo imprenditore gallese ha finanziato il viaggio, organizzato dalla Onlus “Bucket List Wishes”. Reynolds si è intrattenuto con lui per 20 minuti prima della partita ed è rimasto molto colpito. “E’ stato stupefacente,, non so se avrei voluto la stessa gioia incrollabile a parti invertite. Mi sentivo un po’ soffocare a parlargli e a sentire quanto mancherà alla moglie e ai figli” le parole del marito dell’attrice e modella Blake Lively. L'attore di “” ha consegnato all’uomo il guanto firmato del super eroe (quello originale usato nel secondo film) e lo ha anche invitato negli studi londinesi della Pinewood quando si girerà il terzo episodio, a giugno. Fear ne è rimasto entusiasta. “Dicono che non dovresti mai incontrare il tuo idolo ma Ryan”, ha raccontato il tifoso alla Bbc. E ha aggiunto: “La gente pensa che questo era per me ma in realtà era per i miei famigliari, perché loro sono quelli che se lo ricorderanno per il resto delle loro vite”.L’interprete di film come “Green Lantern” e “The Adam Project”, insieme al collega e sceneggiatore americano. I due puntano a portarlo in Premier League. Nel loro progetto c’è tanta ambizione sportiva ma anche spazio per la solidarietà: hanno voluto che allo stadio ci fosse un settore riservato ai tifosi più giovani con problemi di salute e anche prima dell'ultima partita l'attore canadese è andato a salutare un bambino di nove anni con la malattia di Crohn, fermandosi a parlargli. E dopo la partita Reynolds ha affidato ai social la sua grande emozione: “Tutto ciò che possiedo. Questa città e questo sport sono una delle cose più romantiche in terra. Grazie, @Wrexham_AFC”.L’attore Ryan Reynolds non è la prima volta che si dedicata ai fan, soprattutto a quelli malati. Durante le riprese del film “Deadpool”, dietro segnalazione della “Make-A-Wish Foundation”, incontrò sul set unaffetto da linfoma di Hodgkin , intrattenendolo. Anche sul set di “Deadpool 2” non sono mancatiaccolti da Reynolds sempre in collaborazione con “Make-A-Wish America” e “Children's Wish Foundation”. E tra le altre azioni di generosità, vale la pena ricordare quando nel 2020 non seppe resistere alla struggente storia della piccola Mara, alla quale era stato rubato uno zainetto contenente un orso di peluche e un iPad. L'orsetto era molto importante per la bambina perché conteneva la, morta da poco. L'attore si mise subito in azione offrendo sui social 5mila dollari per il ritrovamento dell'orsacchiotto.