Gruppo FS lancia La campagna delle 5D contro le molestie nei luoghi pubblici

Per fermare le molestie in luoghi pubblici non c’è una soluzione. Ma cinque. È il messaggio che il Gruppo FS torna a lanciare in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne attraverso la campagna delle 5D, patrocinata dal Ministero dell'Interno e realizzata con la supervisione scientifica dell’associazione americana Right To Be.

Fino al 4 dicembre attraverso tutti gli asset del Gruppo FS e nelle principali piazze italiane, la campagna sarà veicolata per abilitare le persone ad agire contro le molestie nei luoghi pubblici con l’obiettivo di far conoscere metodi sicuri e concreti per intervenire in caso di bisogno.

Delegare, Dare sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre rappresentano l’approccio delle 5D in grado di disinnescare e interrompere un evento e aiutare sia chi subisce molestie che chi assiste. Le cinque azioni chiave della campagna viaggeranno anche sulla nostra rete ferroviaria attraverso una speciale livrea di un Frecciarossa.

“L’impegno del Gruppo FS per l’eliminazione della violenza contro le donne è concreto, continuativo e trasversale” ha dichiarato Gian Luca Orefice, Chief Human Resources Officer Gruppo FS. “Attraversa le aree di intervento della nostra azienda – continua Orefice – è radicato nella cultura d'impresa, si estende verso i nostri clienti, le comunità che attraversiamo e le scuole. Con questa campagna, che coinvolge per la prima volta oltre 5000 touchpoint nei nostri asset – stazioni, treni, bus, uffici e impianti – vogliamo diffondere un messaggio unico e forte, raggiungendo il maggior numero possibile di persone. Ogni giorno, le donne e gli uomini del Gruppo FS lavorano per promuovere una cultura del rispetto come valore imprescindibile e identitario. Coniughiamo eccellenza industriale e infrastruttura sociale al servizio del Paese. Per vocazione uniamo luoghi e persone, costruiamo valore e valori”.

Le 5D: Delegare, Dare sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre

La campagna, ispirata al metodo delle 5D sviluppato dall'associazione americana Right To Be, offre un approccio innovativo ed educativo rivolto ai cosiddetti bystanders, ossia coloro che assistono a episodi di molestia e non sanno intervenire. Secondo dati Ipsos del 2019, l'86% delle persone che assistono a situazioni di molestia in luogo pubblico vorrebbe intervenire per fermarle, ma non sa cosa fare. L’obiettivo della campagna delle 5D è ridurre il più possibile questa percentuale, rendendo diffuso un metodo di intervento che consente a tutti coloro che assistono a situazioni di violenza di agire per interromperla in modo sicuro. Le 5D rappresentano un set di azioni semplici e sperimentate, pensate per rendere ogni cittadino parte attiva nella costruzione di luoghi pubblici più sicuri.

La creazione di una rete attiva e la sua abilitazione sono fondamentali per combattere qualsiasi forma di violenza e discriminazione. Il Gruppo FS è consapevole di questa responsabilità e si impegna costantemente a diffondere principi di inclusione e valorizzazione delle diversità, promuovendo le migliori pratiche per un impegno concreto e duraturo, non solo per il 25 novembre. Questo impegno trova riscontro nel patrocinio ottenuto dal Ministero dell’Interno per il secondo anno consecutivo e nei riconoscimenti ottenuti proprio grazie alla campagna delle 5D, che ha permesso a FS di entrare nella top 10 dei brand più inclusivi in Italia secondo la classifica Diversity Brand Index e di ricevere il premio UIC Sustainability Impact Awards nel corso della fiera internazionale InnoTrans.