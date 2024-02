Il ciclo mestruale, da donna a donna+. "Nel corso della vita si perdono fino a 5 mesi di sonno a causa delle mestruazioni"

Abbasso la vergogna: il ciclo mestruale è la cosa più naturale del mondo!

La campagna #Mestrusomnia

Un terzo delle donne+ ( 33% ) fatica a dormire durante le mestruazioni a causa dell'ansia di macchiare le lenzuola o la biancheria intima, a riprova del radicato stigma che ancora esiste intorno al sangue mestruale. Per questo motivo, inoltre, il 62% non ama fermarsi a casa di altri o andare in vacanza durante le mestruazioni, mentre il 18% preferirebbe rinunciare a un appuntamento piuttosto che affrontare la vista di una macchia;

I nuovi assorbenti ultra notte per sentirsi liberə di... dormire

Passati sotto il banco di scuola, celati dentro la borsa o in tasca, ‘smerciati’ come qualcosa di losco, da non far vedere a occhi indiscreti. Soprattutto circondati dai tabù. Gli. Così come tutti i prodotti per il ciclo mestruale. Un non detto, qualcosa di riservato, che accomuna però non solo donne, ma. Perché il segno '+'? Perché le persone che li utilizzano sono molte più di quelle che siamo abituati a prendere in considerazione.Le mestruazioni riguardano anche coloro che sonoscelta. Aggiungendo un semplice “+” Nuvenia, brand noto nel settore dei prodotti igienici femminili, vuoletutti i gruppi non rappresentati, che però sono alle prese per gran parte della loro vita con le mestruazioni: persone non binary o queer, maschi nati nel corpo femminile e che, non avendo portato avanti il percorso di transizione, hanno ancora il ciclo mestruale. Ed è fondamentale fornire loro i prodotti adatti perché possano vivere serenamente nell'identità che si sono sceltə.Parlare di ciclo mestruale vuol dire parlare di igiene femminile senza imbarazzo e tabù. Chiamare le cose con il loro nome, invece che ricorrere a espressioni lontane dalla realtà come "marchese", "barone rosso", "quei giorni", "sono indisposta" o "l’ospite indesiderato". Da un punto di vista biologico le mestruazioni rappresentano unache si verifica ciclicamente durante l'età feconda (generalmente ogni 28 giorni) quando l'endometrio, che ha accolto l'ovulo, si sfalda. Più di metà della popolazione mondiale le ha ed è arrivato il momento di dare dignità finalmente ad un, considerato erroneamente qualcosa di sporco, di indecente. La narrativa classica è quella delle ragazze che si scambiano sguardi complici per 'controllare' che non rimanganosu gonne e pantaloni, o ancora le pubblicità degli assorbenti in cui le mestruazioni vengono rappresentate con liquidi di(ricordiamo tutte il 'sangue blu' e meno male che ci ha pensato Nuvenia a mostrare finalmente il rosso). Ciò che deve entrare nella mentalità comune, invece, è che il ciclo mestruale è la cosa più naturale del mondo e parlarne apertamente, senza imbarazzi o stereotipi, è fondamentale per sensibilizzare su questo tema che accomuna tutte le donne+.Sapevate, ad esempio, che nel corso della loro vita le donne+ arrivanoquando hanno le mestruazioni? Per indagare il divario mestruale durante il riposo notturno e studiare come il ciclo mestruale influisca sulle abitudini femminili, azienda multinazionale svedese leader nel settore dell'igiene e della salute, ha condotto un'indagine sutra coloro che hanno le mestruazioni in diversi Paesi. E recentemente, con il suo brand Nuvenia, ha lanciato in Italiaproprio per fare luce su un tema poco dibattuto, ma molto diffuso:. "In Essity siamo da sempre impegnati a migliorare il benessere delle persone e adche limitano le donne – afferma Michela Marabini, marketing manager Intimate Hygiene Italy –. Per questo siamo entusiasti del debutto italiano della campagna #mestrusomnia con la quale ci auguriamo di contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema ancora trascurato, aiutando le donne+ a sentirsi ascoltate e rappresentate, e contribuendo a migliorare il loro benessere". Dopo le rivoluzionarie campagne, ora è arrivato il momento di #Mestrusomnia, il nuovo progetto Nuvenia che vuole sensibilizzare sull'impatto che ha il ciclo mestruale sul benessere delle donne+ di notte. L'obiettivo è promuovere un dialogo aperto e trasparente intorno a tematiche sociali che riguardano l’igiene femminile e di cui non si parla mai. Come? Essity ha condotto nel 2022 una ricerca che va ad indagare sul fenomeno del "".Ne è emerso, in particolare, che ildelle donne+ intervistate dichiaradurante il ciclo mestruale arrivando a perdere in media cinque mesi totali di sonno -- nel corso della vita e, inoltre:Il ciclo mestruale, insomma,delle donne+ e di conseguenza il loro benessere. Dagli sbalzi di temperatura, al rigirarsi nel letto, fino alla preoccupazione di macchiare lenzuola o biancheria intima, sono ancora troppe coloro chein questa situazione. In realtà, si tratta di un fenomeno assai comune. Da qui l'espressione “mestrusomnia” e il relativo hashtag di campagna, che mira a rappresentare la realtà e la gamma di emozioni che milioni di donne+ sperimentano durante la notte, così che possano sentirsi comprese, più rappresentate ele esperienze che vivono.La campagna #Mestrusomnia nasce a supporto del lancio della nuovasulla linea assorbenti Ultra. Una tecnologia innovativa, concepita per offrire protezione e comfort per tutta la notte in qualsiasi posizione si dorma. Tra le nuove caratteristiche di prodotto: una miglior adattabilità anche durante i flussi più abbondanti, tre zone di assorbenza per catturare il flusso all’interno dell’assorbente ed evitare perdite e una confezione esterna riciclabile e da fonti rinnovabili, perché non deve mai mancare l'attenzione e il rispetto per l'ambiente. Si chiamanoproprio perché vogliono permettere a tuttə coloro che hanno le mestruazioni di sentirsi liberə di dormire serenamente per svegliarsi freschə e prontə ad affrontare la giornata. Prodotti studiati per prendersi cura della V-Zone per tutta la notte. Perché le mestruazioni non dormono mai, ma noi dovremmo.