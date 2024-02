Il latte dei sogni, è al femminile la Biennale di Cecilia Alemani. A Venezia fino al 27 novembre

Mancano solo pochi giorni per gustarsi "", la Biennale Arte secondo, che chiuderà le sue porte a Venezia. Chi non ce l’ha fatta a visitare questa bella e propositiva Biennale, non deve perdere l’occasione per farlo in questi ultimi giorni. Il consiglio vale soprattutto per chi, come i lettori di Luce!, ha a cuore i. E la voglia di confrontarsi con questi temi. Ma, andiamo a rimirare un po’ più da vicino questa Biennale d’arte 2022:da 58 nazioni, realizzate da 213 artisti, di cui 180 presenti per la prima volta. Fra i 26 italiani alla mostra ricordiamo, unico artista protagonista nel padiglione Italia con l’opera "". Il trend più sorprendente è che solo 21 di questi artisti sono uomini. Una, non femminista, ma, a partire da questo dato emerge lo spirito controcorrente, il desiderio di andare oltre gli stereotipi (non solo di genere) dell’Esposizione Internazionale d’Arte n. 59, organizzata dallapresieduta da, che quest’anno grazie alle intuizioni della(prima donna a rivestire questa posizione) ha dato spazio alle minoranze in tutte le declinazioni, dando voce alle culture e alle creazioni di popolazioni e etnie meno note, alle tendenze storicamente meno conosciute, all’universo femminile e a quello LGBTQ+, offrendo idealmente lo scettro della Biennale Arte 2022 al genere femminile e postcoloniale."La Mostra di Cecilia immagina– ha dichiarato il presidente Roberto Cicutto – proprio perché prendono le distanze dall’antropocentrismo. Un viaggio alla fine del quale non ci sono sconfitti, ma si configurano nuove alleanze generate dal dialogo fra esseri diversi (alcuni forse prodotti anche da macchine) con tutti gliche il nostro pianeta (e forse anche altri) ci presenta. I compagni di viaggio (le artiste e gli artisti) che si aggregano alla curatrice provengono da mondi molto diversi fra loro. Cecilia ci dice che c’è una maggioranza di artiste donne e soggetti non binari, una scelta che condivido perché riflette la ricchezza della forza creativa dei nostri giorni".La Biennale Arte ideata dalla Alemani, che ha adottato il nome di un libro di favole dell’artista surrealista e scrittrice("Il latte dei sogni"), si è proposta di, le scienze, le arti, i miti del nostro tempo e quelli storicizzati, la relazione tra gli individui e le tecnologie, la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi, i legami che si intrecciano tra i corpi e la Terra, le seduzioni del cyborg e le affinità tra il vegetale, l’animale, l’umano e il non-umano. E ci riesce alla grande, visto l’interesse del pubblico che dal 23 aprile ha affollato gli spazi dei Giardini e dell’Arsenale, ma anche i padiglioni e gli spazi espositivi e i padiglioni nazionali sparsi in un po’ tutta la città lagunare."In questi interminabili mesi passati di fronte a uno schermo mi sono chiesta più volte quale fosse la responsabilità dell’Esposizione Internazionale d’Arte in questoe la risposta più semplice e sincera che mi sono riuscita a dare è che la Biennale assomiglia a tutto ciò di cui ci siamo dolorosamente privati in questi ultimi due anni:con persone da tutto il mondo, la possibilità di viaggiare, la gioia di stare insieme, la pratica della differenza, della traduzione, dell’incomprensione e quella della comunione – spiega Alemani -. 'Il latte dei sogni' non è una Mostra sulla pandemia, ma registra inevitabilmente le convulsioni dei nostri tempi. In questi momenti, come insegna la storia della Biennale di Venezia, l’arte e gli artisti ci aiutano a immaginaree nuove, infinite possibilità di trasformazione. Molte artiste e artisti contemporanei stanno immaginando una, mettendo in discussione la visione moderna e occidentale dell’essere umano – in particolare la presunta idea universale di un soggetto bianco e maschio, 'uomo della ragione' – come ile come misura di tutte le cose. Al suo posto, contrappongono mondi fatti di nuove alleanze tra specie diverse, abitati da esseri permeabili, ibridi e molteplici, come le creature fantastiche inventate da Carrington. Sotto la pressione di tecnologie sempre più invasive, isono stati completamente trasformati, imponendo profonde mutazioni che ridisegnano nuove forme di soggettività e nuove anatomie".