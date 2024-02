Il manifesto per la parità di Melinda French Gates: "La tua vita sarà più dura se sei una donna"

. Un'affermazione semplice che però, ancora oggi, a 26 anni di distanza da quando è stata pronunciata, rimane molto spesso solo teoria. Di pratica, ancora oggi ce n'è ben poca. A ribadirlo è una donna che, sulla parità di genere, non ha niente da invidiare agli uomini:, imprenditrice e informatica statunitense e (anche) ex moglie di Bill Gates, patron di Microsoft., così viene tradotto il titolo del suo manifesto pubblicato sul sito della. Un titolo che rimanda a quella teoria non ancora messa concretamente in atto., spiega nel manifesto, si riunirono per la prima volta gli, in occasione di unae alle ragazze per difendere quella semplice rivendicazione semplice: che i diritti delle donne non sono diversi o inferiori. Come quelli degli uomini sono diritti umani. Allora i leader mondiali si impegnarono a "promuovere l’indipendenza economica delle donne" e ad "adottare tutte le misure necessarie per eradicare qualsiasi forma di discriminazione contro le donne". "Ma - continua Melinda -di grande impatto. Per questo motivo, malgrado i graduali passi avanti compiuti, ciò che era vero nel 1995 resta vero ancora oggi: non importa dove nasci,".Tra il, a Parigi e (online) in tutto il mondo, gli attivisti e i leader si sono riuniti ancora una volta per dare una forma concreta alle promesse formulate una generazione fa a Pechino. L'imprenditrice e filantropa si è unita a loro in occasione delche, sperava, permettesse "di cominciare finalmente a. Questo significa assumersi importanti impegni di finanziamento, creare programmi di politiche basati sui fatti per garantire che il cambiamento avvenga per davvero e giungere a un piano condiviso che permetta a tutti di sentirsi responsabili dei risultati", ha dichiarato nel suo manifesto quella che, a tutti gli effetti, è una delle donne. Per questo ha voluto sottolineare l'importanza dellafirmata quest'anno dai governi del G20 sotto la presidenza italiana. Un documento in cui i leader delle maggiori economie mondiali hanno concordato di rendere i bisogni delle donne una priorità nella risposta globale e coordinata alle pandemie. "Questo è un passo fondamentale per rendereil modo in cui gestiremo le future crisi globali", ha detto French Gates. Aggiungendo poi che "la parità di genere è una. Le previsioni mondiali per una ripresa durevole dopo la crisi di Covid-19 dipendono dalla nostra capacità di cogliere l’occasione per fermare la marginalizzazione delle donne e delle ragazze. Ed è per questo che l’obiettivo del Generation Equality Forum deve essere il". Perché dopo 26 anni i risultati sulla parità di genere stentano ancora a farsi vedere, mentre lahanno aggravato ulteriormente un gap che la società si continua a trascinare dietro da secoli. Le dichiarazioni, le tante parole spese, le promesse poi non mantenute, sottolinea Melinda, non sono più sufficienti. Ma l'emergenza sanitaria del Coronavirus, pur nella sua drammaticità, ha fornito unaper ripartire. Per questo, conclude, "Abbiamo bisogno di impegni decisivi e di un’assunzione di responsabilità da parte dei leader rispetto al futuro, per garantire che, per le nostre figlie e le nostre nipoti, la vita di una donna non sarà più dura di quella di un uomo. Così facendo,".