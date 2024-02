Il piacere sessuale rende più felici e aiuta a lavorare meglio

Dopo un orgasmo tutto è più bello

Può un orgasmo aumentare la produttività? Sembra proprio di sì, lo dice anche una nuova ricerca condotta da Lelo . Molti scienziati ormai sostengono che essere felici porti ad un aumento della produttività. LELO, il marchio leader del benessere sessuale, lo dimostra grazie all’analisi di diversi rapporti accademici e sociologici e ad una survey realizzata in collaborazione con Censuswide.Tra gli intervistati emerge chiaramente il fatto che il piacere rendeed. Sembra che le persone, grazie agli ormoni rilasciati nel corpo come serotonina ed ossitocina , si sentano meglio, dormano meglio, migliorino il rapporto con il partner ed in generale con gli altri.Gli effetti di questo benessere fisico portano, pertanto, ad un benessere più generale.Tutto questo si ripercuote positivamente anche sulla produttività e sul coinvolgimento in ambito lavorativo, ma non solo, questo vale anche all’inverso, per cui l’essere più produttivi, l’aumento dell’autostima e della felicità aiuta ulteriormente la vita sessuale. Nello specifico lo studio ha scoperto che laè uno dei principali motori della, con 9 persone su 10 in tutto il mondo che concordano sul fatto che più sono felici, più sono produttive. Parlando di piacere e orgasmi in generale, l'esperta terapista, consulente di LELO UK, afferma: “Avvicinandoci al sesso con un approccio biopsicosociale e considerandolo da un punto di vista mente-corpo, sappiamo che la nostra vita sessuale può essere influenzata da e influenzare ciò che ci sta accadendo come individui nei nostri contesti di vita e relazioni. Essa, infatti, può modellare il modo in cui vediamo e sentiamo noi stessi, sia come individui che in termini di relazioni. Questi sono tutti fattori che possono dare forma alle nostre esperienze, prospettive, preoccupazioni e convinzioni. Quindi, il miglioramento delcondiziona anche il modo in cui pensiamo, sentiamo e ci comportiamo in altri contesti”.L’87 percento degli italiani dichiara di sentirsie meno stressato dopo l’orgasmo (91% uomini e 83% donne): riguardo alla durata della sensazione di benessere, il 16% conferma di continuare a sentirne i benefici fino a 24 ore dopo e il 6% addirittura fino a 48 ore dopo. Quasi 7 italiani su 10 specificano che sono più sereni con il proprio partner, mentre più di 1 persona su 8 si rilassa tramitee più di 1 su 6 ha dichiarato che il benessere è lo stesso, indipendentemente dal fatto che arrivi da un rapporto con il partner oppure in solitaria. Di conseguenza, Il 67% degli intervistati italiani dichiara di essere più produttivo quando è appagato sessualmente e ha regolarmente orgasmi: di questi il 79% sono uomini e il 55% donne. Queste persone dichiarano che sarebbero inoltre felici di poter dedicare del tempo al proprio piacere sfruttando dellein modo da poter aumentare anche la propria produttività (73%, di cui 83% sono uomini e il 61% sono donne).per far fronte a questa richiesta e per offrire benessere ai suoi dipendenti, dal 2020 ha organizzato in UK i, dando l'opportunità dioltre a quelli assegnati di diritto, per dedicarsi alla propria vita sessuale e al raggiungimento del piacere. Inoltre, sta cercando di estendere questa pratica ai lavoratori di tutto il mondo. Da soli o con un partner, l'azienda ritiene che offrire ai dipendenti la possibilità di prendersi giorni liberi dedicati al piacere migliorerà la felicità, ridurrà lo stress e, in definitiva, aumenterà la produttività lavorativa., autrice del rapporto LELO Economy of Orgams, ha dichiarato: “È davvero interessante capire cosa il piacere sessuale può fare per una persona, ma è ancora più sorprendente rendersi conto che possa aumentare la felicità e la produttività!”, CMO di LELO, aggiunge, “Sin dal primo lockdown del 2020, questo tipo di argomenti sono apparsi regolarmente nei media mainstream. É stato dimostrato che la soddisfazione è parte integrante del benessere umano, fisico e mentale. Siamo felici di essere stati tra i primi negli ultimi 20 anni per portare il benessere sessuale al livello in cui si trova ora, e adesso ci stiamo concentrando nel dimostrare che c'è molto di più oltre al semplice raggiungimento di un orgasmo. Per questo motivo, abbiamo pensato che sarebbe stato interessante scoprire come ciò influisca realmente sulla vita quotidiana delle persone ed esplorare quali benefici potrebbero derivare dal fatto che le persone abbiano maggiori opportunità di amare sé stesse. Il fatto che qualcosa di così semplice come un orgasmo possa influenzare, e in modo positivo, le economie di tutto il mondo non è stata però una grande sorpresa perché abbiamo condotto una ricerca simile nel Regno Unito un paio di anni fa. Ma i dati hanno sorpreso anche noi, e speriamo che gli esperti e le persone di tutto il mondo se ne accorgano e si uniscano a noi nell’implementazione dei Self-Love Days”. Potranno davvero queste giornate aumentare la performance dei lavoratori? Potrebbe essere. Sicuramente questo potrebbe essere un metodo più divertente di molti altri.