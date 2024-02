Ilaria Lonigro e il Teatro Rumore: "Porto avanti l'avventura iniziata insieme nel nome di Davide"

Il "Teatro Rumore" e la sua anima tramandata da Davide a Ilaria

che ne era vero motore e l'anima, Davide Moretti, è morto a 43 anni per un cancro. Poi, il lungo silenzio, il buio della pandemia. A due anni di distanza, però, la sua compagna di vita e di teatro ne ha raccolto il testimone: è la stessa Lonigro che ci racconta questo lungo e non facile cammino.

Ilaria, come si svolgeva il lavoro con Davide Moretti? Portava la sua esperienza di giornalista nella costruzione degli spettacoli?

"Sì, ad esempio quando ho visitato il manicomio di Maggiano, ho raccontato le mie emozioni a Davide e ne è nato uno spettacolo. Quando ho intervistato un superstite della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema, insieme a lui abbiamo realizzato una pièce che ha attirato l’attenzione della BBC e di un quotidiano prestigioso come il 'Frankfurter Allgemeine', oltre a scuole di teatro di tutta Europa".

'Teatro Rumore' ha incuriosito persino uno dei più grandi registi del cinema mondiale, Alfonso Cuaròn…

"Abbiamo avuto questa occasione meravigliosa: Alfonso Cuaròn, l’autore di 'Gravity' e di 'Roma', film che hanno vinto l’Oscar, vive parte dell’anno in Versilia . Sua figlia primogenita ha studiato teatro con Davide. Poi Cuaròn è venuto, come un papà

, a vedere il nostro 'Amleto' e si è entusiasmato. Ha persino acconsentito a fare una masterclass con i nostri ragazzi: ho un video che custodisco fra le cose preziose".

Poi il dramma si è steso sulle vostre vite

"A Davide è stato diagnosticato un tumore nel 2017. Negli anni terribili della sua malattia, mi sono trovata a fare lezione al suo posto".

Avete parlato dell’ipotesi che lei, Ilaria, proseguisse anche senza di lui? "Molte volte. Davide mi diceva: prosegui. Negli ultimi mesi era paralizzato, e io ho dovuto prendere il suo posto, dapprima con i bimbi più piccoli, poi con gli altri".

Ha avuto momenti di difficoltà, di dubbio? "Quanti ne vuole! Ma sono andata avanti, anche per lui. Ancora oggi, quando allestisco uno spettacolo, mi chiedo infinite volte 'Davide come farebbe, in questo caso?'. Lo sento vicino, sento parte della sua storia nella mia. Dall’agosto 2020, la platea del teatro Jenco l’abbiamo intitolata a Davide. E davanti al teatro, c’è una tamerice che porta il suo nome".

Avete creato anche un progetto fotografico dedicato a lui… "Abbiamo proiettato alcuni suoi versi sui volti dei suoi allievi. È un progetto fotografico i cui introiti sosterranno il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale di Pisa. Versi profetici, in cui Davide descriveva la sua morte. Li ho trovati, come un segno del destino, la mattina dopo la sua scomparsa».

Avete allestito numerosi spettacoli. Come si sostiene la vostra attività? "Finora non abbiamo ricevuto un euro di contributi pubblici. Viviamo grazie ai soci, e grazie ai contributi di due istituti bancari lucchesi. Ma anche grazie all’entusiasmo di singole persone: come il fondo ‘Nonna Franca’. Era la nonna di due allievi della nostra scuola. Franca è scomparsa l’anno scorso, e i due allievi hanno deciso di donare una somma al teatro, in memoria di lei".

