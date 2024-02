In Florida approvata la legge sull'istruzione che gli attivisti Lgbtq+ chiamano "Non dire gay"

Il disegno di legge

Le proteste di attivisti e democratici

La Casa Bianca: "Misura odiosa"

La Disney non si schiera e scatta la polemica

Manca solo una firma e poi la controversache regoladi temi come l'e l'entrerà in vigore. Il Senato dellaha infatti approvato martedì 8 marzo la proposta che gli oppositori hanno soprannominato simbolicamente. Ora il testo è passato sulla scrivania del governatore repubblicanoche la firmerà rendendola legge. Non c'è praticamente alcun dubbio sulla sua entrata in vigore, visto che negli ultimi giorni, il repubblicano ha sostenuto che è stata progettata per proteggere gli studenti più giovani della Florida dall'esposizione a temi sensibili in classe. "Faremo in modo che i genitori possano mandare i loro figli all'asilo senza che alcune di queste materie vengano 'iniettate' nel loro curriculum scolastico", ha detto il governatore lunedì.Fin dal principio, la misura ha attiratoda parte degli, delle associazioni studentesche, dei democratici, della Casa Bianca e dell'industria dell'intrattenimento, che hanno denunciato l'impatto terrificante che la legge avrebbe su. L'attenzione mediatica sullo stato, intanto, continua a crescere, sia grazie alla 'battaglia culturale' promossa dai repubblicani sia perché lo stesso DeSantis sta scalando posizioni come un potenziale candidato presidenziale del partito per le prossime elezioni.La nuova legge della Florida afferma che: "L'da parte del personale scolastico o di terzi, sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, non può avvenirené in un modo che non siadegli studenti in conformità agli standard statali". Quindi di base la norma non impedirebbe le discussioni spontanee sull'orientamento sessuale e l'identità di genere nelle scuole, ma è invece destinata a impedire ai distretti di integrare questi argomenti nei programmi ufficiali. Inoltre isarebbero autorizzati aper le violazioni riscontrate. Nelle prime fasi di discussione della legge, rappresentante statale repubblicano, aveva presentato un emendamento nel quale si richiedeva a una scuola dicome LGBTQ+ con un insegnante, rinnovando una diffusa condanna. Poi ha deciso di ritirarlo: "Nulla nell'emendamento riguardava l'outing di uno studente. Piuttosto che combattere la disinformazione relativa a questo, ho deciso di concentrarmi sul disegno di legge principale, che consente ai genitori di essere impegnati nella vita dei loro figli", ha detto il senatore.Lui e gli altri legislatori del GOP sostengono infatti che questi argomenti debbano essere affrontati in famiglia con i loro figli, piuttosto che con gli educatori a scuola. "So quanto sia importantein questo ambito. Voglio incoraggiare a farlo proprio – ha detto il senatore dello Stato, che ha presentato la proposta –. Sono i vostri figli ed è difficile capire quali influenze ci saranno su di loro e quali tipi di decisioni prenderanno e come tutto ciò emergerà"."Quello che dobbiamo fare è insegnare. Ditemi come questa legge fa questo. Ditemi come questa legge ci aiuta a creare adulti gentili, generosi e tolleranti. Io la vedo diversamente.", ha detto la senatrice democratica Tina Polsky, votando contro l'approvazione della nuova legge. La denuncia dell'ala opposta del Senato, in Florida, riguarda anche il linguaggio adottato nel testo della misura; in particolare le frasi "istruzione in classe" e "appropriato all'età" potrebbero essere interpretate abbastanza ampiamente, tanto da far sì che discutere argomenti legati all'orientamento sessuale o all'identità di genere in qualsiasi grado scolastico potrebbe innescare cause da parte dei genitori e quindi potrebbe creare un'atmosfera di timore, in cui gli insegnanti sarebbero incentivati a evitare sempre questi temi.Ma la protesta non è rimasta interna al Senato. In tutto lo stato, la legge ha scatenato. A dozzine, insieme ad attivisti, sostenitori e genitori hanno invaso le aule del distretto durante le prime fasi del processo di discussione del disegno di legge e poi hanno riempito le sale della Camera dei Deputati mentre procedeva verso il passaggio finale, spesso intonando. "Abbiamo fallito come legislatura se centinaia di ragazzi stanno fuori a gridare per i loro diritti e voi non potete spiegare ai bambini di prima e seconda elementare e a quelli di terza media quali sono le motivazioni della vostra legge. Avete fallito", ha detto il senatore dem Jason Pizzo.Anche laha criticato la misura della Florida e il presidente. Martedì, poco dopo l'approvazione in Senato, il segretario all'istruzione degli Stati Uniti,, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava: "I leader in Florida stanno dando la". "Il Dipartimento dell'Educazione degli Stati Uniti ha chiarito che tutte le scuole che ricevono finanziamenti federali devono seguire la legge federale sui diritti civili, comprese le protezioni del Titolo IX contro la discriminazione basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere – ha aggiunto Cardona –. Siamo al fianco dei nostri studenti LGBTQ+ in Florida e in tutto il Paese, ed esortiamo i leader dello Stato ad assicurarsi che tutti i loro studenti siano protetti e sostenuti".Parallelamente alle proteste sulla legge a scaldare gli animi dei sostenitori della comunità LGBTQ+ c'è anche la polemica contro la, che ad oggi non soloa condanna della contestatissima misura, ma soprattutto rimane in prima linea nel. Ad oggi infatti Walt Disney Company ha solo rilasciato una dichiarazione a sostegno dei propri dipendenti e telespettatori LGBTQ+, senza mai condannare apertamente la misura della Florida né ritirare finanziamenti.“Comprendiamo quanto sia importante questo problema per i nostrie non solo. Da quasi un secolo la Disney è una forza che unisce le persone. Siamo determinati affinché possa rimanere un luogo in cui tutti siano trattati con dignità e rispetto. Possiamo avere un maggior impatto nellaattraverso quei contenuti stimolanti che produciamo, grazie alla cultura di accoglienza che creiamo e alle diverse organizzazioni comunitarie che supportiamo, comprese quelle che rappresentano la comunità LGBTQ+” sono le uniche parole che arrivano dall'azienda. Gli attivisti di tutta America hanno però paragonato la “Don’t Say Gay” alleapprovate recentemente in Ungheria Polonia e Russia, ma richiamando anche la britannica "Margaret Thatcher. E tra chi ha voluto prendere le distanze pubblicamente c'è lo sceneggiatore disneyano, che ha chiesto al proprio datore di lavoro di prendere le distanze da una legge che “lascerebbe i bambini soli, spaventati e feriti”. Se la major continuerà a finanziare alcuni politici che difendono la misura, secondo Siemon sarebbe come "dire che questo disegno di legge va bene".