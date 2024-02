India, marito cercasi: "Rifiutata da decine di uomini per la dote"

Il racconto dei rifiuti

La richiesta della dote

Una pratica illegale ma ancora in uso

Provate a immaginarvi come una giovane ragazza indiana che vorrebbe crearsi una famiglia, sposarsi e magari avere dei figli. E di vedersi peròper anni, da, a causa della vostra. È quello che è accaduto a un'insegnante di 27 anni della città centrale di Bhopal, che dalla sua terribile esperienza personale ha preso spunto per lanciare una petizione e chiedere alla polizia di inviare agenti nei luoghi dei matrimoni e di condurre retate per porre fine a questo "male sociale".Anche perché la dote è, ma la famiglia della sposa è ancora tenuta a regalare denaro, vestiti e gioielli alla famiglia del futuro marito. Ed è da qui che Gunjan Tiwari (nome di fantasia) ha preso spunto per la sua battaglia.L'ultimo episodio risale a febbraio, quando il padre i Gunjan aveva invitato a casa loro un giovane e la sua famiglia, nella speranza di trovare un compagno per la figlia. Una volta che i suoi genitori hanno scambiato i convenevoli con gli ospiti, la ragazza è entrata in soggiorno, portando un vassoio con tè caldo e stuzzichini per tutti. Alla Bbc descrive il momento come "". "Tutti gli occhi sono puntati su di te, ti fissano e ti valutano" racconta.Ladi quando e come la 27enne sarebbe apparsa davanti agli ospiti è stata molto meticolosa: sua madre aveva scelto per lei un abito verde, che la rendeva particolarmente attraente, e le aveva anche consigliato di non ridere, per non attirare l'attenzione sui suoi denti irregolari. Un'esercitazione che Gunjan conosce fin troppo bene, avendola fatta. Anche le domande che le hanno fatto gli ospiti sono state familiari: sulla sua istruzione, sul suo lavoro e sulla sua capacità di cucinare.Prima di entrare nella stanza, ha sentito i suoi genitori chiedere al padre del futuro sposo quanta dote si aspettasse. "Avevamo sentito dire che volevano dai 5 ai 6 milioni di rupie (). Quando mio papà glielo chiese, lui scherzò dicendo che 'se tua figlia è bella, ti faremo uno sconto'", ricorda la donna. Man mano che la conversazione procedeva, Gunjan dice di aver capito che non le sarebbe stato offerto uno sconto quando i visitatori le hanno chiesto dei suoi denti irregolari e del neo sulla fronte. Dopo il tè ha avuto qualche minuto per parlare in privato con il futuro sposo, gli ha detto cheperché contraria alla pratica. "Lui era d'accordo che si trattava di un male sociale" dichiara, aggiungendo che quel dialogo le fece pensare che lui fosse diverso dagli altri che aveva incontrato in precedenza.Ma i genitori vennero presto a sapere che Gunjan era stata. "Mia madre diede la colpa alla mia posizione contro la dote. Era furiosa con me e non mi parlò per più di due settimane", continua la ragazza. La cui famiglia, negli ultimi sei anni, ha contattato "famiglie di 100-150 scapoli idonei" e ne ha incontrati più di due dozzine. Lei è stata presentata davanti a sei di loro, ma quasi tutti sono stati rifiutati a causa della dote. "", dice l'insegnante, che ha un master in matematica e tiene corsi online. "Quando penso razionalmente, so che non è a me che manca qualcosa, il problema è con le persone che vogliono le doti. Ma spesso mi sento come se fossiper i miei genitori".Nonostante la dote - sia quella che si dà che quella che si accetta - sia illegale da più di 60 anni, secondo un recente studio illa prevede. I pagamenti tra il 1950 e il 1999 sono stati di un quarto di trilione di dollari. È noto che i genitori delle ragazze sono costretti a contrarreo addirittura aper soddisfare le richieste della famiglia del futuro sposo, e anche questo non garantisce necessariamente una vita felice alla figlia Secondo il National Crime Records Bureau infatti, tra il 2017 e il 2022 in India sono state uccise 35.493 spose - una media di- per aver portato beni insufficienti. Secondo gli attivisti, è una delle ragioni alla base del rapporto tra i generi nel Paese: le Nazioni Unite stimano che quasiogni anno con test di screening pre-natale del sesso. Nella sua petizione indirizzata a Harinarayan Chari Mishra, capo della polizia di Bhopal, Gunjan afferma che l'unica soluzione è il rastrellamento dei luoghi dei matrimoni e l'arresto di chi viene trovato a dare o ricevere doti. Secondo lei la "paura della punizione" aiuterà a "porre fine a questa pratica crudele".