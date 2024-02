Jake Daniels fa coming out: è il primo calciatore europeo in attività a dichiararsi gay

Trovare il momento giusto

Thank you for your bravery Jake, it would have taken huge courage to come out and you will be an inspiration to many both on and off the pitch. https://t.co/tCmSUBnj5R — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 16, 2022

"Ho nascosto la mia identità"

Un modello per gli altri

è ila livello europeo a. E afferma che la sua decisione di rivelare il suo orientamento sessuale gli permetterà di sentirsi maggiormente "libero e sicuro di sé". Il 17enne di Bispham, attaccante dell'EFL Blackpool, è il primo professionista del calcio maschile britannico a fare coming out da oltre 30 anni. Parlando con Sky Sports, Daniels ha spiegato: "È il momento giusto per farlo. Sento di essere pronto aalla gente"."Da quando ho fatto, il mio club e i miei compagni di squadra, è finito anche il periodo in cui pensavo troppo a tutto, e lo stress che ne derivava. Questo aveva un impatto sulla mia salute mentale" ha spiegato il giovane calciatore, che ha iniziato a giocare a 7 anni e la scorsa stagione ha segnato 30 gol nell'under 18 del Blackpool, tanto che a febbraio di quest'anno ha firmato il contratto da professionista con la prima squadra. Qualche giorno fa Daniels ha fatto coming out come gay, diventandodopo, primo professionista maschile nel Regno Unito a dichiararsi gay durante la sua carriera nell'ottobre 1990. "Ho pensato a lungo a come e quando farlo – ha aggiunto Jake Daniels –.. Sono pronto a essere me stesso, a essere libero e ad avere fiducia in me stesso". La sua decisione è stata elogiata dal primo ministro britannico Boris Johnson , che lo ha ringraziato per il suo coraggio:Ma tutto il settore sportivo ha reagito prontamente, con la Premier League che ha twittato: "Il mondo del calcio è con te", mentre Manchester United, Manchester City e Chelsea hanno dichiarato di essere "orgogliosi" di Daniels.Trevor Birch, amministratore delegato della EFL, ha dichiarato: "Speriamo che questo momento ci aiuti a progredire verso un'epoca in cui la rappresentanza LGBTQ+ a tutti i livelli del gioco professionistico maschile sia la norma".L'attaccante del Blackpool dice di aver. "A scuola i compagni mi chiedevano 'Sei sicuro di non essere gay?'. E io rispondevo: 'No, non lo sono'. Non ero pronto ed è stata una lotta, ma". E a dimostrazione del "grande sollievo" provato dopo aver fatto coming out con la madre e la sorella, il giorno successivo, in una partita delle giovanili ha segnato ben quattro gol. "Naturalmente sono consapevole che ci saranno reazioni e che alcune saranno omofobe, magari in uno stadio e sui social media – aggiunge –.. Per come la vedo io, invece, faccio il calciatore e loro mi urlano contro, ma pagano per vedermi giocare e io vivo la mia vita e ci guadagno. Quindi gridate quello che volete, non farà differenza". Nonostante la sua giovane età Daniels è un ragazzo molto maturo e sa che quello che ha fatto è un passo importantissimo, non solo per lui ma per il suo sport, dove l'orientamento sessuale è ancora qualcosa da tenere celato, di troppo personale per essere svelato al grande pubblico."Èessere uno dei primi calciatori in questo Paese a rivelare la mia sessualità, ma mi sono ispirato a(giocatore dell'Adelaide United, attualmente l'unico calciatore maschio professionista di alto livello apertamente gay, ndr),e ad atleti di altri sport, come Tom Daley , per avere il coraggio e la determinazione di guidare il cambiamento".Il 17enne Daniels ha detto di essersi consultato con alcuni giocatori della squadra giovanile, che hanno appoggiato e accolto la sua decisione. "Ho odiato mentire per tutta la vita e l'aver sentito il bisogno di cambiare per integrarmi – spiega –.facendo questo passo. Ci sono persone là fuori nel mio stesso ambiente che potrebbero non sentirsi a proprio agio nel rivelare la propria sessualità. Voglio solo dire loro che, o come si dovrebbe essere, solo per adattarsi". Il Blackpool, si è detto in una nota ufficiale "incredibilmente orgoglioso che (Daniels) abbia raggiunto una fase in cui ha la possibilità di esprimere se stesso sia dentro che fuori dal campo". Il club ha poi aggiunto: "È fondamentale che tutti noi promuoviamo un ambiente in cui le persone si possano, e che il calcio faccia da apripista nell'eliminare qualsiasi forma di discriminazione e pregiudizio".