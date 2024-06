Una canzone di Judy Garland di 80 anni fa è diventata un inno del Pride

Era il 1944 quando si sentì per la prima volta “The Trolley Song”, pezzo cantato da Judy Garland nel secondo atto del musical “Meet Me in St. Louis”. A quell’epoca il termine “gay” era più comunemente interpretato come “felice” (gaio), l'arcobaleno era solo un fenomeno meteorologico e il trolley era solo un mezzo con cui viaggiare. Eppure, quasi 80 anni dopo, la canzone è diventata un improbabile inno dell'orgoglio LGBTQ, trovando nuova vita online.

“Il tempo, il testo, le onomatopee... è tutto super gay”, ha detto Dave Karger, un conduttore del programma Turner Classic Movies. Dello stesso parere Patrick Kelleher, attivista per la giustizia sociale in Irlanda, che ha notato come la canzone sia apparsa sempre più frequentemente nei suoi giri online, definendola addirittura “l'inno del Pride di quest'anno”. “È emozionante – ha detto – che la canzone che ha illuminato la mia vita per così tanti anni stia portando la stessa gioia ad altri giovani LGBTQ”. Sebbene il brano abbia quindi 80 anni nel 2024, l’età non ha diminuito il suo fascino. “Se si toglie l’impronta da teatro musicale, non è poi così diversa da alcune delle grandi canzoni pop verso le quali le persone queer tendono a gravitare negli ultimi anni", ha aggiunto Kelleher. “La canzone e la clip del film che l'accompagna sono ormai iconiche”.

Ma come spiegare questa attenzione da parte della comunità Lgbtqia+ verso questo storico brano di Judy Garland? Dee Michel, autore di “Amici di Dorothy: Why Gay Boys and Gay Men Love 'The Wizard of Oz'”, si è chiesto come mai i giovani queer stiano facendo meme di una canzone di 80 anni fa e la stiano sponsorizzando come inno del Pride. Lo scrittore ipotizza che questi ragazzi e ragazze vogliano prendere spunto da una storia che non è necessariamente radicata nei fatti (come la leggenda che la morte di Garland abbia dato il via alle rivolte di Stonewall o che "Over the Rainbow" sia l'ispirazione per la bandiera del Pride) perché vogliono sentirsi più vicinə alla comunità stessa. Secondo Michel, questi “miti” possono essere storie potenti che una cultura usa per “spiegare il proprio posto nell'universo”.

Nelle persone queer più giovani “C'è questa spinta a far parte della storia e della cultura gay e a sentire che c'è qualcosa di più grande di te a cui stai partecipando", ha detto l’esperto alla CNN. Credere nell'influenza di Garland sulla comunità, insomma, può significare affidarsi a qualcosa di confortante.