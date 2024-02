"La disabilità è solo una caratteristica": Melio risponde al post matrimoniale di Arisa

Melio: "Educare le persone all'empatia"

La disabilità una caratteristica tra tante

La candidatura a 'sposare' Arisa

non lo nasconde: leggere quel "Cerco marito sanissimo" nel post di Arisa gli ha dato fastidio. Per questo ha scelto di 'rispondere all'annuncio', spiegando poi in un lungo post il perché si è candidato: se quello della cantante non era una messaggio provocativo la sua candidatura vuole esserlo, invece, per invitare le persone a riflettere sul peso delle loro parole."Ammetto, inizialmente ho dato il giusto peso a quel post, pensando fosse, una frecciatina verso esperienze passate, e tutt’ora continuo a prenderlo per quel che è, serio o ironico che sia. Dopo però ho voluto cogliere l’occasione per una riflessione più ampia su, e su come un 'sanissimo' scritto anche per gioco possa alimentare problemi sociali e culturali". Ed è proprio sull’importanza del linguaggio utilizzato che il politico e scrittore toscano vuole lanciare un messaggio: "Basterebbe educare le persone, già da piccole, all’empatia e a vedere gli altri per quel che sono davvero".Quindi il 31enne continua: "insieme a mille altre che compongono una persona, non la persona stessa: io non 'sono' la mia carrozzina o soltanto le mie difficoltà, perciò nelle relazioni, così come nel lavoro o in altri ambiti, occorre guardare oltre, ma questo ancora non lo si riesce pienamente a fare. Un disabile può dare e ricevere amore e/o piacere come un normodotato, ecco che in una relazione (seria o leggera che sia, perché no) la disabilità talvolta appare ancora un problema, ma se ci pensiamo quale relazione non ne ha?". L’attivista e consigliere regionale Pd si batte da tempo per un mondo in cui non serva presentare la propria cartella clinica per uscire con una persona. "Può capitare che, in modo morboso, già dal primo approccio si facciano domande tipo 'Cosa hai?', e questo è problematico non perché la disabilità debba essere un tabù o una vergogna da nascondere, ma perché ci sono modi, tempi e contesti dettati dal rispetto, che spesso viene a mancare", conclude.Pochi giorni dopo l’, in cui Rosalba Pippa, meglio conosciuta come Arisa, apriva le candidature per gli aspiranti mariti, scrivendo: "Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio", il politico aveva commentato: "Santo cielo @arisamusic mi candido subito, oltre ad avere un bel lavoroperciò anche se ho la cartella clinica di un 60enne posso offrire: pensione di invalidità, parcheggi riservati vicini a negozi, ristoranti ecc…”. Un chiaro riferimento, appunto a quei "soggetti sanissimi" ricercati dall'artista. “Carrozzina per portarti quando sarai stanca, infinita pazienza se vorrai fare shopping (tanto sto seduto), concerti ed eventi gratuiti in quanto accompagnatrice… E molto altro. SCRIVIMI IN PRIVATO CHE FACCIAMO IL MATRIMONIO DEL SECOLO", concludeva ironico Melio. E con un nuovo post, nelle ore scorse, aveva spiegato la ragione che l'aveva spinto a questa risposta: "Ho voluto candidarmi non solo commentando il suo post ma inviandole anche una mail all’indirizzo indicato… E come l’ho fatto?, rendendola fallace - ha scritto sui social -. Il mio commento, infatti,ma un modo per sovvertire, con ironia, quel ‘sanissimo’ un ‘filino’ abilista e offensivo, fingendo di assecondarla in modo serio, proponendole però il contrario di ciò che lei cerca".