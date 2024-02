La "Gioconda calva" di Ant spegne dieci candeline

La Monna Lisa Gherardini

Dieci anni

Fondazione Ant Italia Onlus

Fu un anno particolare, il 2013. L'anno in cui un Papa scelse di abdicare al Soglio Pontificio, un Capo dello Stato italiano fu per la prima volta rieletto e la, d'un tratto,. Sono trascorsi ormai dieci anni, infatti, da quando l'art director Lorenzo Guagni e la copywriter Lisa Cecconi diedero vita, sotto la direzione creativa di Stefano Ginestroni, alla famosa 'Gioconda calva' di. Firmando una campagna pubblicitaria che, oltre a far parlare di sé per diverse settimane i giornali di tutto il mondo, consentì alla prima onlus italiana per l'assistenza oncologica domiciliare di spiccare un notevole balzo in termini di riconoscibilità.Ancora oggi, del resto, vedere Madonna Lisa Gherardini come chi affronta un percorso di cure chemioterapiche ha lo stesso effetto dirompente di un decennio fa. E lo "sconcertante colpo d'occhio" che i comunicati stampa di allora evidenziavano resta ad oggi immutato per chiunque si imbatta per la prima volta in questadella moglie di Francesco Del Giocondo.Come identica è la funzione di quest'ultimo, rimarcata già allora, di "emblema degli sconvolgimenti che il cancro porta con sé, dell’enormità del suosul vissuto di una persona e del valore inestimabile della posta in gioco". Senza contare che la Monna Lisa così presentata stravolse e ancora stravolge "un'icona scolpita nella memoria collettiva, mettendola in discussione esattamente come fa un tumore con la storia personale di chi ne é colpito". E che, "superato lo stupore iniziale, ci si accorge che l’opera – per quanto diversa da quella cui siamo abituati –e della sua unicità". Proprio questo, in effetti, è il punto nodale del grande successo riscosso dalla campagna di Ant, con l'immagine scelta che rappresenta la perfetta incarnazione del claim: "Un tumore cambia la vita, non il suo valore".Per il suo decimo compleanno la 'Gioconda calva' di Ant si paleseràe dialogherà dal vivo con medici, infermieri e psicologi della Fondazione. Ad interpretare il profilo glabro di Monna Lisa per, infatti, penserà la nostra amica Michela: una giovane meneghina che, uscita a testa alta da un duro percorso terapico, si è offerta di prestarci i suoi occhi profondi per ribadire il valore della vita di chi ha affrontato, affronta o affronterà la malattia.In fin dei conti, proprio la capacità di adattarsi ai cambiamenti di unada gestire sul piano politico, economico e operativo, di una società sempre più anziana ed esposta alla malattia e di una tecnologia in costante evoluzione è stata ed è la forza di Fondazione Ant. Come la forza dei classici, che si parli di letteratura o di arti, sta nella possibilità di leggerli, rileggerli e reinventarli senza che per questo si snaturino o perdano la loro potenza espressiva. A patto che li si tratti con il garbo e la sensibilità che meritano. Declinata nella versione 5x1000, la campagna di Ant è pianificata con l'amichevole supporto di Wavemaker su stampa, digital, affissione, dinamica. Nella versione radio e televisione vede protagonista, ancora una volta, il pluristellato chefNata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione Ant Italia Onlus – la più ampia realtà non profit per l’e la prevenzione gratuite – ha curato oltre 149.000 persone in 11 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni annovengono assistite nelle loro case da équipe multidisciplinari che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamenteche lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancanoimpegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da Ant affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica gode del certificato di qualità emesso da Globe s.r.l. Ant è inoltre da tempo impegnata nellacon progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 231.000 pazienti in 88 province italiane.Le campagne di prevenzione si attuano neglipresenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e a bordo dei due Ambulatori Mobili - BUS della Prevenzione. I mezzi, dotati di strumentazione diagnostica, consentono di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. La no profit opera in Italia attraverso 111 delegazioni e 63 "da Cuore a Cuore – Charity Point" (luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni), dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di. Prendendo come riferimento il 2021, la Fondazione finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati (38%) al contributo del 5x1000 (13%) a lasciti e donazioni (19%). Il 19% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di Ant ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). L'indagine è stata ripetuta tra il 2020 e il 2021 basandosi sulla Teoria del cambiamento. Ant è la nona onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato e opera in nome dell’(dal greco, vita in dignità).