La Lego si tinge del color arcobaleno, "così ogni bambino potrà dire: c'è un posto per me"

, sentendomi dire con cosa dovevo giocare, come dovevo camminare, parlare, indossare, il messaggio che ho sempre ricevuto è stato che in qualche modo mi sbagliavo. Cercare di essereera estenuante. Vorrei, da bambino, aver guardato il mondo e pensato: "Andrà tutto bene,". Vorrei aver visto una dichiarazione inclusiva che diceva che tutti sono fantastici". Parola dello scenografo e vicepresidente design del gruppo. In un negozio di giocattoli dove nel reparto bambine si trovano cucine, bambolotti e trucchi e in quello dei maschietti macchinine, trenini e palloni, da oggi mamma e papà potranno anche comprare. Si tratta di un nuovo gruppo di piccoli personaggi:dai colori brillanti collocate. I colori delle strisce sono stati scelti per riflettere la bandiera arcobaleno originale. Blu pallido, bianco e rosa rappresentano la, mentre il nero ed il marrone rappresentano lae degli sfondi all'interno della. A nessuno dei piccoli personaggi è stato assegnato, tranne uno. Si tratta di una figura viola che "è un chiaro cenno a tutte le favoloselà fuori", ha precisato Ashton, che aveva inizialmente creato il set per la sua scrivania. Questa novità aveva incuriosito i colleghi. "Altri membri della comunità LGBTQ+ di Lego sono venuti a dirmi che gli piaceva davvero tanto, così ho pensato: forse è qualcosa che". Il set è composto da 346 pezzi, è alto 10,24 centimetri e ha una profondità di 12,80 e, proprio per segnare l'inizio del. "Volevo creare un modellino che simboleggiasse, non importa come si identificano o chi amano", ha spiegato l'ideatore del progetto. "Ognuno è unico e, con un po’ più di amore, accettazione e comprensione nel mondo, possiamo sentirci tutti più liberi di. Questo modellino dimostra che ci teniamo, e che crediamo veramente che siamo tutti fantastici". "Il gruppo - fa sapere l’azienda - è impegnato a costruire un luogo di lavoro, grazie alla collaborazione con, per contribuire a definire strategie e programmi a sostegno dei dipendenti che si identificano come LGBTQIA+, e degli alleati in tutta l’azienda".