La lettera del Papa a padre Martin, difensore dei diritti LGBT: "Il cuore di Dio è aperto a tutti"

Pope Francis @Pontifex has sent a beautiful letter on the occasion of the Outreach LGBTQ Catholic Ministry Webinar, which happened yesterday, expressing his support for this ministry and encouraging us to imitate God's "style" of "closeness, compassion and tenderness"... pic.twitter.com/O9nTftoLDi — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) June 27, 2021

Da una parte. Dall'altra unaha inviato a padre, prete gesuita noto per le sue posizioni di sostegno nei confronti della comunità Lgbtq+. Che sconvolge non poco l'opinione pubblica e lo stesso clero, schieratosi nuovamente su posizioni di quasi assoluta chiusura nei confronti di queste persone. Una breve missiva in spagnolo, che porta la data del 21 giugno scorso, ma è stata stata pubblicata dallo stesso sacerdote suin occasione del webinar, che si è tenuto sabato 26 giugno. "Prego per i tuoi fedeli, i tuoi 'parrocchiani', tutti coloro che il Signore ha posto accanto a te perché, li protegga e li faccia crescere nell’amore di nostro Signore Gesù Cristo", scrive Bergoglio in quella che sembra, in tutto e per tutto, unadel Vaticano sul disegno di legge contro l'omotransfobia., a tutti e ad ognuno di loro - scrive ancora il Pontefice - Il suo cuore è aperto a tutti e a ciascuno". E aggiunge: "Lo stile di Dio ha tre tratti: vicinanza, compassione e tenerezza. Questo è il modo in cui si avvicina a ciascuno di noi. Pensando al tuo lavoro pastorale, vedo che cerchi continuamente di imitare questo stile di Dio. Tu sei un sacerdote per tutti e tutte, come Dio è. Prego per te affinché tu possa continuare in questo modo, essendo vicino, compassionevole e con molta tenerezza".Un messaggio, quello di Papa Francesco, in cui esprime tutta la sua comprensione e il suo, ringraziandolo per la sua attività che porta avanti con la "capacità di essere vicino alle persone con quella vicinanza che aveva Gesù e che riflette la vicinanza di Dio". Il reverendo, sempre su Twitter, ha espresso a sua volta parole di gratitudine verso il Santo Padre: "Il bellissimo messaggio del Santo Padre èper tutti coloro che prestano servizio ai cattolici LGBTQ nella nostra chiesa. Inoltre, ricorda alle stessecon, nelle parole del Papa, "vicinanza, compassione e tenerezza". Papa Francesco comprende anche quanto sia importante raggiungere tutti coloro che sono ai margini - conclude il gesuita - proprio come fece Gesù durante il suo ministero pubblico". Insomma quella di Francesco, ancora una volta, sembra esserein materia di diritti umani, con un'apertura verso chi, invece, rimane spesso ancora fuori dalle porte della Chiesa Cattolica.