La musica lirica come antidoto alla solitudine degli anziani nelle Rsa

La musica contro la solitudine

I benefici delle sette note per gli anziani

La musica lirica come antidoto alla solitudine degli anziani: il 10 e l’11 luglio è andato in scena per la prima volta in assoluto, un progetto didattico- teatrale svoltosi all’interno di alcune. Si è trattato di veri e propri spettacoli, che hanno visto il coinvolgimento deglidi quattro Rsa: all’interno delle strutture si è infatti svolto un percorso di formazione terminato con la rappresentazione de “” di W. A Mozart da parte degli ospiti insieme ad attori professionisti.Oltre alla sua indiscussa efficacia ricreativa, alle sette note va infatti riconosciuto anche il merito di molteplici benefici dell’organismo sia fisici che mentali. Non è un caso che, nell’Antica Grecia, il Dio Apollo fosse sia la divinità della musica, ma anche della medicina. Il nuovo progetto è firmato da Opera Education , la piattaforma italiana che dal 1996 promuove la passione per l’opera lirica nel giovane pubblico, nata dall’intuizione educativa e artistica di Barbara Minghetti, e ideato e realizzato da AsLiCo – Associazione Lirica e Concertistica Italiana. Il progetto, realizzato grazie al contributo della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, ha dunque lo scopo di promuovere la musica come strumento di terapia , inclusione e socializzazione per la terza età.Chiunque sia entrato almeno una volta all’interno di una Residenza sanitaria assistenziale, ha potuto notare fin da subito una caratteristica peculiare di queste strutture: le stanze sono popolate da, quasi nessuno parla e interagisce con gli altri. Sono persone che si sentono sole, nonostante siano circondati da persone per gran parte del loro tempo. Per questo motivo,si rivolge alle persone della terza età come un percorso didattico musicale nato con l’obiettivo di superare la solitudine all'interno delle Rsa e crearetra gli ospiti e di inclusione con la comunità in cui vivono.Opera Education, che solitamente si rivolge a un pubblico giovane di bambini e ragazzi, questa volta ha invece deciso di pensare ai loroe a tutti i residenti nelle Rsa, grazie a un contributo della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca nell’ambito del bando "Aiutiamo i nostri anziani". Dopo un un incontro iniziale di formazione sulle sette note per gli operatori delle strutture, si è continuato a lavorare con gli ospiti selezionati allanello spettacolo, i quali hanno incontrato musicoterapeuti e artisti per imparare ii da interpretare durante lo spettacolo finale.Oltre alla funzione curativa della musica, l’iniziativa ha contribuito a stimolare tutte quellee di apprendimento degli ospiti, altrimenti lasciate inattive e quindi destinate al peggioramento. Il senso d’identità, la memoria a breve termine,, il tono dell’umore, le competenze espressive e relazionali sono tutti elementi di fondamentale importanza per chi si trova a vivere all’interno di Strutture Sanitarie Assistenziali. Ilha coinvolto l’Rsa Antonio Vivaldi di Cantù - parte del Gruppo Korian – e altre tre residenze del territorio comasco, tra cui Prandoni a Torno, a Como Le Camelie, in collaborazione con il Comune di Como, e Pensionato S. Giuseppe.“La forza della musica per creare: è questo l’ingrediente principale che spiega il successo di Opera White" ha detto, direttrice gestionale Rsa Korian Antonio Vivaldi. "Un progetto che, come Korian, abbiamo deciso di sposare non solo perché permette ai nostri ospiti di portare avanti – o scoprire da zero – la passione per, ma soprattutto perché, in un clima conviviale fatto di socializzazione e inclusione dell’anziano con le comunità del territorio, riflette il nostro impegno per rendere le Rsa attive e partecipative, luoghi nei quali la solitudine non trova spazio”, ha aggiunto. La performance finale ha riscosso un grande apprezzamento non solo tra i partecipanti, che si sono sentiti unanella creazione di qualcosa di grande valore artistico-culturale, ma anche tra il pubblico il divertimento e l’emozione sono state le chiavi del successo dell’iniziativa. La direttrice Raffaella Spadone ha poi aggiunto che: “L’iniziativa, inoltre, rientra perfettamente tra le attività diche già proponiamo settimanalmente, credendo fortemente nel valore di una musica che, con dolcezza e armonia, cura il corpo e l’anima dei nostri pazienti”.