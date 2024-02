La pandemia vista da Zoe, 6 anni: Dad, compleanni senza amici e voglia di nonni

Il diario di una giornata in pandemia: mamma e figlia a confronto

Un anno di pandemia, un anno di. Il coronavirus ha cambiato in maniera irrimediabile la vita di molte persone, primi fra tutti i bambini.Essendo nata a marzo, quello del 2021 è stato il secondo compleanno in piena pandemia. “Prima invitavo tante amiche a casa, facevo tante passeggiate - ricorda -. Stavo poco in casa, perché si poteva andare fuori.Già, le giornate di una bimba di sei anni dovrebbero trascorrere all’aria aperta. La sera si dovrebbe crollare dal sonno per quanto si è corso e giocato insieme agli amici. “Invece Zoe un po’ di fatica ad addormentarsi la fa” raccontache insieme alanch’egli libero professionista, cresceAssistere anche a una sola ora di didattica a distanza di una prima elementare è un’esperienza quasi mistica. Già, perché la quantità di autocontrollo necessaria per gestire una classe di bimbi urlanti è quasi pari a quella che si richiede a un monaco zen. “Nella classe di Zoe, ogni giorno se ne collegano alle lezioni al massimo una decina. Molti hanno problemi di connessione, altri non sempre possono essere seguiti dai genitori” racconta la la 38enne. E durante le lezioni succede davvero di tutto: si va da chi si mette una coperta sulla testa dicendoa chi fa finta di non sentire, a chi invece è talmente zelante da dare le risposte dimenticandosi di premeree quindi si agita senza essere sentito. Senza la supervisione di un adulto,che, un po’ per noia e un po’ per scarsa conoscenza del mezzo tecnologico, cercano di attirare l’attenzione in ogni modo. Lezioni a distanza, ma non solo. Anchesi fa sentire. “La prima cosa che farò quando si potrà viaggiare sarà andare(Zoe e la sua famiglia vivono a Macerata nelle Marche, ndr): non li vedo da tanto tempo e mi mancano” afferma la bimba.“La mia. D’altro canto, se voglio uscire per, devo farlo prima che mia figlia si svegli. E, sono certa che alcuni genitori mi potranno comprendere, correre e fare attività fisica rappresenta l’unico modo per scaricare la tensione in queste giornate in cui si è costretti a rimanere in casa e a seguireRientro dalla mia corsa dopo un’ora e. Anche perché dieci minuti dopo sveglio Zoe.ci colleghiamo per la prima ora di didattica a distanza. Finalmente ho. Lavorando da casa, approfitto soprattutto dei momenti di pausa di Zoe dalle lezioni per svolgere le mansioni più impegnative e che richiedono silenzio e concentrazione totali. Durante le lezioni devo comunque sempre tenere un occhio e un orecchio tesi a quello che sta facendo, altrimenti rischia di distrarsi e quindi di fatto mi ritrovo a lavorare durante le sue pause.ed è il momento di preparare da mangiare. Quellaè l’ora di defaticamento per tutta la famiglia, anche perché poi alle 14.30 ci sono i compiti. Dalle 15 alle 16 riesco a lavorare un’altra ora, ma poi Zoe reclama la mia attenzione e quindi fra un giro nelle vicinanze di casa e un gioco fra le mura domestiche il tempo passa veloce.A letto presto? Dall’inizio della pandemia, Zoe non si addormenta mai prima delle 22. Prima prendeva sonno facilmente, adesso fa più fatica”.“Ogni mattina, tranne il sabato e la domenica,. Anche se rimango in casa, la mamma: devo farmi vedere in collegamento dai miei compagni di classe e dalle maestre come quando sono a scuola davvero. A. Le seguo, ma. La scuola mi piace, ma non quella online. Mi fa stare male il fatto di non vedere i miei compagni da vicino. Per fortuna in questi giorni siamo tornati in presenza, ma se ci faranno ancora fare lezione da casa io impazzisco. Fare lezione così è difficile e senza l’aiuto della mamma mi perdo. Nelle pause gioco un po’, poicosì mi ricordo quando devo ricollegarmi. A mezzogiorno quando finisco con la scuola posso rilassarmi, però nel pomeriggio dopo aver mangiato e fatto i compiti ho tanta voglia di uscire. Vorrei andare al parco giochi con le mie amiche, ma non si può. Allorae gioco un po’ nell’androne del palazzo. Ma non è divertente come prima. Anche quando incontro le mie amiche per strada o quando vado a fare, dobbiamo stare distanti e