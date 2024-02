Lavoro: solo 1 persona su 5 ha l'impiego che sognava

Lo studio: solo una persona su cinque fa il lavoro che sognava da piccolo

L'80% degli intervistati pensa di lasciare l'impiego per inseguire i propri sogni

Per i giovani conta di più l'equilibrio tra vita privata e carriera

I sogni nel cassetto delle nuove generazioni: influencer e nutrizionista

Da piccoli sognavate di fare ile adesso vi ritrovate in uno studio di architetti, tra progetti e cantieri? Niente paura, di David Beckham ne nascono pochi e siete assolutamente in buona compagnia a non fare il lavoro che desideravate da bambini.Stando ai risultati di uno studio condotto da Glickon, azienda leader nel mercato software dell’HR tech, solo un italiano su 5 svolge la professione che sognava. Non è dato sapere se per quell’1 su 5 trattasi di colpo di fortuna o di estrema forza di volontà, ciò che conta - e che fa statistica - è che lungo la strada le cose possono cambiare (e non è detto che lo facciano in peggio ndr). Il punto, però, è che quel sogno conficcato in chissà quale cassetto dell’infanzia pare non essere intenzionato a farsi di lato.. Un dato che fa il paio con il fenomeno delle grandi dimissioni a cui stiamo inesorabilmente assistendo.All’80% delle persone che hanno partecipato all’indagine è concretamente passato per la mente di lasciare il proprio posto di lavoro per esaudire il sogno di sempre. Addirittura, il 77% si detto disponibile a correre più di qualche rischio e sacrificio pur di raggiungere la realizzazione. Nelle fila degli irriducibili gli over 50.I giovani, al contrario, si dicono disposti adtra vita privata e lavorativa. In linea di massima, oltre il 90% ritiene l’ambizione di diventare ciò che si sognava da bambini un motore prezioso. Chi ce l’ha fatta non può che confermare questo sentiment:e si dice felice e soddisfatto.A questo punto della riflessione, una domanda sorge più che spontanea: quali sono i lavori dei sogni che vanno per la maggiore negli anni Venti del duemila? Una ricerca condotta da Adecco fotografa una situazione del tutto inedita, se paragonata a un decennio fa.(+505%),(+349%),: sono queste le professioni più ambite dai giovani e giovanissimi. Sulla breccia anche lee l'. Sogni figli dei tempi dei social, non c’è dubbio. A portata di mano in alcuni casi, custodi di grandissime delusioni in altri. Quello dell’influencer, ad esempio, più che un sogno rischia di diventare un grande boomerang. Pochi riescono a vivere di solo social. Pochissimi riescono a farlo a lungo. Quasi nessuno raggiunge i risultati di Ferragni & co. Tutti, per un periodo più o meno lungo di tempo, investono risorse economiche e pezzi di vita in un impiego estenuante, alienante e stressante. E se la soluzione fosse essere educati a sognare bene?