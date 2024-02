L'orsetto Paddington va in beneficienza: i peluches in memoria della Regina Elisabetta donati ai bambini

Più di millee altri peluches, lasciati dai cittadini inglesi e di tutto il mondo innei giorni dopo la sua morte, avvenuta l'8 settembre 2022, saranno. Lo fanno sapere da Buckingham Palace. I pupazzetti sono stati lasciati nei pressi delle residenze reali, come il palazzo e il castello di Windsor ma anche fuori da Balmoral, in Scozia, e così come lungo i luoghi simbolo di tutta la capitale Londra dopo la scomparsa della monarca avvenuta lo scorso 8 settembre. Gli orsetti sono stati puliti professionalmente e saranno consegnati all'. Per celebrare questa importante donazione è stata diffusa un'immagine della Regina Consorte in compagnia dei simbolici peluches. Nella foto si vede Camilla seduta su un divano nella Morning Room di Clarence House, circondata dai Paddington, con il loro tipico cappellino rosso e l'impermeabile blu. La foto è stata scattata in occasione del 64° anniversario della pubblicazione del primo libro dell'orso più famoso d'Inghilterra.La Regina Elisabetta II è stata spesso associata al famoso orso peruviano dopo che i due - oltre alla divertente scenetta in occasione delle- hanno fatto una nuova apparizione insieme, a sorpresa, in unodurante le celebrazioni delquesta estate. In un breve filmato, Paddington è arrivato in visita a Buckingham Palace per il tè pomeridiano, durante il quale la Regina ha estratto un panino alla marmellata dalla sua borsetta. Ciò ha spinto le persone in lutto a lasciare orsacchiotti e persino panini alla marmellata tra gli omaggi floreali fuori dai palazzi e nei parchi reali dopo la sua morte . Nel 2016, la Regina ha passato il mandato di madrina di Barnardo's a Camilla, all'epoca Duchessa di Cornovaglia.Lynn Perry, direttore generale di Barnardo's, ha dichiarato: "Sua Maestà la Regina Elisabetta II è stata patrona di Barnardo's per oltre 30 anni e siamo onorati di poter dare una casa agli orsacchiotti che le persone hanno lasciato in sua memoria. Promettiamo didi questi orsetti - aggiunge -, che saranno amati eche sosteniamo". "Siamo incredibilmente grati a Sua Maestà la Regina Consorte per il suo sostegno nell'aiutarci asui bisogni dei bambini e dei giovani vulnerabili nel Regno Unito, in modo da poter continuare a sostenerli attraverso i nostri servizi vitali", conclude Perry. Tom Jarvis, Direttore Parchi Reali, afferma: "Nelle ultime settimane abbiamo cercatole centinaia di orsacchiotti lasciati a Green Park e Hyde Park in onore della Regina. Siamo lieti che ora gli orsacchiotti porterannosostenuti da Barnardo's".