A Lucca una serata a sostegno del Toscana Pride: “Per dire che la maggioranza è dalla parte dei diritti”

Una serata per sostenere il Toscana Pride è quella organizzata a Lucca il 4 settembre, in piazza San Francesco, da varie associazioni. “Diamo il nostro benvenuto ad una manifestazione che lotta per i diritti di tutte e tutti. Una serata di musica e cibo, proprio nel giorno che ricorda la liberazione della città, per dire che la stragrande maggioranza delle e dei lucchesi danno il benvenuto al Pride”.

L'evento, a tre giorni dalla parata, sarà dalle 18 alle 21, nello spazio all'aperto della piazza, i protagonisti saranno un aperitivo in collaborazione con gli Osti di San Francesco con i prodotti del MercoledìBio e artisti e musica di strada.

"Abbiamo voluto organizzare questo momento di festa e di partecipazione, per esprimere a piena voce che noi sosteniamo il Pride: una manifestazione che lotta per i diritti di tutte e tutti - sottolineano le associazioni organizzatrici – Il nostro evento si chiama “Una piazza aperta… e liberata per il Pride!” perché si svolge proprio nel giorno che ricorda la liberazione della città dal nazifascismo; e perché desideriamo sottolineare che siamo dalla parte dei diritti e contro ogni forma di violenza e discriminazione, pure per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il nostro invito è aperto e inclusivo: e siamo convinti che, pure in questa occasione, Lucca saprà dimostrare a pieno la sua accoglienza e la sua capacità di solidarietà, speranza, cura e attenzione a non lasciare esclusa e escluso nessuna e nessuna”.

Le associazioni promotrici dell'evento sono: Comitato San Francesco, CGIL Lucca, coordinamento donne SPI CGIL, ⁠UISP comitato territoriale Lucca Versilia Aps, ATVL Lucca, Mercato Bio, ARCI Lucca Versilia, CNGEI Sezione scout Mediavalle Piana Lucchese APS Remo Molinari, Fondazione Ce.I.S. ETS, ANPI Lucca, Gioventù federalista europea -Lucca, Aeliante, ⁠Equinozio, Auser Territoriale, Maschile Plurale Lucca, ⁠La Città delle donne, Slow food Lucca Compitese e Orti lucchesi, ⁠Catecholamina Carage, Emercency Gruppo di Lucca, Centro donna Lucca, Amnesty International gruppo 201 Lucca, CIA Toscana Nord.

L’appuntamento è in collaborazione col comitato organizzatore del Toscana Pride: è aperto a tutte e tutti e non occorre prenotazione. Per l’aperitivo è invece richiesta un’offerta libera e responsabile.