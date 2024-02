"Mamma, sono Cora". Storia di un bimbo che si sentiva bambina: famiglia e scuola lo hanno aiutato a diventare ciò che è

L’identità di genere non è determinata dall’insieme di informazioni cromosomiche, dagli organi genitali o dalle capacità riproduttive, ma risponde alla domanda più umana e universale di tutte: “Chi sono io?”. Nel 2016, in Spagna, quando prima di addormentarsi un bambino di appena 5 anni se lo domandava, la risposta notte dopo notte era sempre la stessa: “Sono Cora”. Sua madre non dimenticherà mai il giorno in cui al parco suo figlio le disse di essere in realtà una bambina. Ma “nessuno mi vede”, le confidò passeggiando. In quell’istante Ana si rese conto che quella tristezza, quel disagio espresso, non potevano più essere ignorati, così si chinò verso di lui e gli disse: “Devi parlare con papà”. Tre giorni dopo quella frase, il telefono di Ana squillò: “Me l’ha detto oggi, mentre andavamo a scuola”, la voce era quella di Ramon, suo marito.

Storicamente, il primo luogo di esclusione di un’esperienza trans è la famiglia: ma non sempre è così. Nel caso di Cora, dopo il sostegno dei suoi genitori, è arrivato anche quello di suo fratello Marc, che ha il nome scelto da sua sorella tatuato sul braccio, e di sua nonna. Casalinga e vedova da anni, quando sua figlia Ana si presentò a casa sua per dirle che suo nipote d’ora in poi sarebbe stata una bambina, rispose: “Una bambina? Cora? Beh, allora è così. Non fa alcuna differenza”. Tenendo sotto la manica del suo maglione un nastro blu, bianco e rosa, come i colori bandiera trans, racconta di fronte alla telecamera: “I primi giorni è stato un po’ difficile per me non sbagliare ed evitare di chiamarla con il vecchio nome, ma è perché sono anziana e confondo sempre tutti i nomi. L’amore di una nonna è lo stesso”. E aggiunge: “Auguro a mia nipote che il suo futuro sia felice e che non si lasci sopraffare”.

Transizione e famiglia

I transgender sono sempre esistiti, quello che non esisteva prima erano delle famiglie pronte a supportarli. Intraprendere la transizione di genere da bambino non era cosa comune fino a qualche anno fa, ma gli esperti del settore non lo considerano sconveniente: “Se una bambina o un bambino mostrano molto chiaramente che l’identità di genere che sentono è diversa, perché non dovrebbero iniziare la transizione?”, dichiara Nuria Asenjo dell’Unità di Identità di Genere dell’Ospedale Ramón y Cajal di Madrid. Mentre Sore Vega di Tránsit, l’ufficio dell’Istituto catalano della Salute dedicato alla transessualità, sostiene: “Ogni persona, indipendentemente da come costruisce la propria identità, la struttura fin dalla più tenera età, eppure questo processo viene messo in discussione solo se si fa in ciò che si considera il senso opposto, contrario al genere assegnato alla nascita”. Vega propone di “ascoltare e accompagnare i bambini, affinché possano prendere decisioni a partire da un contesto di autonomia” ed evitare “i danni che possono essere causati dalla negazione dell’identità di un bambino”.