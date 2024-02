Mata Hari, una farfalla incontro al sole: il fascino della donna libera fino alla fine

Chi era Margarethe Geertruida Zelle

Il matrimonio e le danze sacre

Il divorzio e il trasferimento a Parigi

Il mito di Mata Hari

Il fascino misterioso della spia

L'ultimo amore fatale

"Voglioche volta verso il sole". È questa forse la frase più emblematica di Margarethe Geertruida Zelle: la donna famosa nel mondo con il nome affascinante di, che tradotto dalla lingua malese significa ‘luce del mattino’.Nata in Olanda nell’agosto del 1876 e morta per fucilazione il 15 ottobre 1917 a Vincennes, incarnava in pieno il segno zodiacale di nascita: il leone. Spirito guerriero e indomabile, carattere irriducibile e ribelle, animale da palcoscenico sia quando si esibiva nelle sue sensuali danze che nella vita., spia per convenienza e temerarietà innata fino all’incoscienza, intelligentissima e poliglotta per la sua capacità di riuscire a padroneggiare ben cinque lingue, Mata Hari resta l’emblema per antonomasia della. Ma soprattutto evidente paladina dell’ emancipazione femminile , in un’epoca che giudicava semplicemente scandaloso soltanto parlarne. La storia di Margarethe parte da molto lontano. I genitori si separano e lei quando aveva solo 15 anni viene affidata da uno zio a una scuola per maestre d’asilo. Ildella ragazzina, sempre ansiosa di mettersi in vista e di distinguersi, fa letteralmente perdere la testa al preside che se ne innamora fino alla totale sottomissione. Ma la giovane ha ben altri piani: vuole andarsene, scappar via da quella dimensione provinciale e troppo piccola per lei, per l’immensità sconfinata dei suoi sogni. Un giorno legge sul giornale un annuncio di matrimonio al quale decide di rispondere. L’inserzionista è un ufficiale inglese più vecchio di Margarethe di vent’anni, ma a lei non importa: l’essenziale è voltare pagina e andar via verso una vita nuova e ignota che però la attira irresistibilmente.Dopo poche settimane i due convolano a nozze e in apparenza tutto sembra meravigliosamente bello tanto che da quell'unione nascerà. Per ragioni di lavoro l’ufficiale riceve ordini di trasferirsi a Giava, dove decide di sistemarsi con la famiglia al completo. Purtroppo da quel momento le cose nella coppia cominciano a non andare per il verso giusto: il marito, un uomo debole, alcolista e iracondo, la fa oggetto di maltrattamenti e violenze di ogni genere alle quali cerca di opporsi con tutta se stessa, ma di fatto isolata in quel mondo a lei totalmente sconosciuto. Eppure incredibilmente proprio quell’ambiente esotico le sarà di grande ispirazione, schiudendole le porte segrete delle, in particolare quella in cui il rituale vuole che la sacerdotessa offra se stessa al dio Shiva. Considera quello spettacolo una vera e propria folgorazione.Lei sa di avere un aspetto assolutamente diverso dal classico fenotipo olandese: capelli neri, lunghi, occhi allungati di taglio orientale, sguardo profondo, bocca sensuale., e questa consapevolezza che da sempre ha istintivamente sfruttato a suo vantaggio le lascia presagire stavolta con certezza di aver trovato qualcosa di adatto a lei, simile a un vestito perfetto: uno di quelli che aderiscono bene nei punti giusti e fanno sentire a proprio agio.Nel frattempo il matrimonio è ormai vicino allo sfascio totale, e proprio in quei giorni la ragazza si ammala di tifo. Quando guarisce la decisione è presa: chiedee parte risoluta alla volta di Parigi. Lì i primi tempi sono difficilissimi, tanto che per vivere sarà, ma ben presto la ruota della fortuna gira: diventa l’amante deled entrambi vanno ad alloggiare al Grand Hotel. Irrequieta di natura non è mai contenta dei traguardi raggiunti, anche perché li considera soltanto strumenti provvisori utili a conquistare libertà ed emancipazione da ogni tipo di vincolo. Sa perfettamente come la sua esotica bellezza sia un’arma che può usare a piacimento senza mai perdere di vista che quell’arma le deve soprattutto servire a ottenere quell’affermazione personale a cui si sente destinata. Una sera si esibisce nella sacra danza di Shiva alla presenza dell’impresario del circo Molier e a cui assiste anche il celebre orientalista Emile Guimet, il quale, nemmeno a dirlo, resta conquistato dallo charme irresistibile di quella straordinaria creatura. La chiama in disparte, la copre di elogi e le suggerisce in un impeto di incontenibile entusiasmo il nome che l’avrebbe accompagnata per tutta la vita: Mata Hari, luce del mattino.Nasce cosìdella Belle Epoque mentre la sua fama è alimentata dal clamore dei giornali che non smettono di parlare di questa misteriosa e bellissima danzatrice appena giunta dall’Oriente. Siamo nel 1905 e Mata Hari è la stella più brillante del Moulin Rouge e delle Folies Bergères dove si esibisce mostrando parecchio il suo corpo ma dimostrando al contempo di essere molto abile nella danza. Tutti cascano fatalmente ai suoi piedi e i corteggiatori non si contano neppure: tra essi perfino un rampollo dei Rotschild e il banchiere Felix Rousseau con cui andrà a vivere nel fastoso castello di Tours. La sua notorietà è ormai enorme, in tutto il mondo dello spettacolo, fino a destare addirittura l’interesse dei più autorevoli impresari che, dopo averle affidato una parte nella Gerusalemme Liberata di Gluck alla Scala di Milano, le organizzano un repertorio di danze spagnole a Roma, Napoli e Palermo.Tuttavia Mata Hari non è solo sinonimo di erotica seduzione, ma evoca istintivamente l’universo umbratile e losco delle. E lei spia forse lo è stata, o forse no. Le tesi a riguardo sono tante e tutte molto controverse quando non cervellotiche. Il mistero, che è l’inesauribile carburante di ogni speculazione, aleggia sulla figura di questa straordinaria donna aumentandone a dismisura il fascino. Oggi parleremmo di raffinatissime strategie della comunicazione, di un modo sofisticato per rendere grande e immortale un personaggio e invece all’epoca le cose sono andate molto più semplicemente di quanto si possa immaginare e con esiti tragicamente fatali. La sete di amore, la temerarietà, la volontà di non essere mai ‘una qualunque’ ma espressione quasi divina su questa terra, la sacerdotessa di Shiva che incarnava sulla scena molto probabilmente coincideva con l’idea segreta che aveva di se stessa. Mata Hari si metteva continuamente nei guai per provare e provarsi, nel tentativo di superarsi, con una voglia mai sazia di stupire per sorprendere se stessa.Così un giorno, era l’estate del '14, mentre i tedeschi stanno invadendo il Belgio, Margarethe riesce, grazie ai soliti appoggi, a imbarcarsi su una nave diretta alla volta di Amsterdam. Colpo di scena: durante la navigazionecome spia, ma per errore. In realtà a causa di un terribile equivoco era stata scambiata per la vera spia tedesca Gertrude Benedix. Per fortuna tutto si chiarisce in breve e l’artista viene rilasciata, tuttavia resta lo strascico di fatti non ben chiariti e un bel mucchio di sospetti da parte dei francesi, che da quel momento non la lasceranno più in pace.In Olanda, all’Aja, Mata Hari conosce ilcon il quale inizia una importante relazione. Un amore che purtroppo le costerà la vita. Stavolta viene arrestata sul serio, anche perché dovrà spiegare per quale ragione von Kremer le ha dato la considerevole somma di 20mila franchi. Il sospetto è il doppiogioco, ma lei afferma solo che si tratta di un specie di risarcimento dei danni che i tedeschi le avevano causato. E dell’inchiostro simpatico che le era stato consegnato, cosa ne aveva fatto? "Gettato in mare" la sua risposta evasiva e reticente. In poche parole la Germania sospettava di lei almeno quanto la Francia, ma questo Paese aveva deciso di non cedere per nessun motivo al mondo all’incantatrice venuta da Giava. I giudici furono inflessibili. Per chi tradisce la Francia e i suoi ideali poteva esistere un solo verdetto:. All’alba del 15 ottobre 1917, Margarethe Geertruida Zelle, nome d’arte Mata Hari, con indosso un sobrio ed elegante abito grigio perla sopra un corsetto di pizzo, stava dritta come un fuso davanti aisenza battere ciglio. Con tutta l’alterigia e la temerarietà che l’avevano sempre contraddistinta, prima che si aprisse il fuoco,. Fu l’ultimo atto seduttivo di una farfalla che stava già volando libera verso il sole.