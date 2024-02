Miss Italia, Geremia: "Le donne trans sono donne a tutti gli effetti"

Miss Italia, iscrizione di protesta

La battaglia per la carriera alias

è un ragazzo trans pisano di 19 anni, che dopo il "no" di Patrizia Mirigliani alla partecipazione delle donne transgender a Miss Italia , ha deciso di mandare la sua candidatura, in segno di protesta. Un gesto che altri membri della comunità queer hanno fatto prima di lui, a partire da Federico Barbarossa , il primo attivista che ha dato il via all’ondata di candidature di centinaia di ragazzi, nati biologicamente donna , lanciando l'hashtag natətradizionalə. Sul tema era intervenuta ancheche aveva definito la decisione di Mirigliani "una scelta fuori tempo" ribadendo l'importanza dellein tutti i settori, concorsi di bellezza compresi. L'ex parlamentare aveva anche detto: "Per chi non ha ultimato il cambio di genere ci sono dei, ma qui è differente. E’ ormai scaduto il tempo per non includere le persone che hanno cambiato sesso a al famoso concorso”."È– spiega Geremia Cazzola - ma il concorso è già molto limitante di per se; ci sono molte ragazze cisgender (che si riconoscono nel sesso assegnato alla nascita) che non possono partecipare, sono stereotipi malati". "Il fatto che le donne che hanno cambiato genere non possano partecipare è l’ennesima dimostrazione di quanto l’Italia sia: le trans non vengono considerate come effettive donne, nonostante ci siano documenti rettificati o un percorso specifico che le identifica come tale", continua. "Se tutti i ragazzi come me,, come richiesto dalla Mirigliani, si presentassero al concorso , gli organizzatori vedrebbero come il sesso assegnato alla nascita sia 'relativo'" aggiunge. "Conosco persone già operati o che portano la barba, che non hanno niente di quel 'Miss' che il concorso vuole osteggiare. Le donne trans possono comunque rappresentare il canone tipico di bellezza italiano" conclude.Geremia Cazzola aveva già alzato la voce una volta, quando nel 2021 lui e altri studenti avevano occupato il Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa per ottenere la carriera alias . E sullasul tema ha un pensiero ben preciso. "Credo sia sicuramente una questione di educazione, soprattutto quando parliamo di persone più adulte" dice. "Mio padre, per esempio, che ora è un 'alleato', in quando supporta la comunità Lgbtq+ pur non facendone parte, più volte mi ha chiesto cosa pensassi degli atleti e le atlete che hanno cambiato genere nelle competizioni sportive" racconta. "Chi magari non conosce personalmente un ragazzo o una ragazza che non si riconosce nel sesso assegnato alla nascita non ha idea di cosa dobbiamo affrontare" prosegue lo studente.E aggiunge: "Ma adesso, prima ancora dell’educazione, credo sia necessaria". Ed è proprio contro la carriera alias l’ultima mozione presentata dai consiglieri della Lega Pandolfi e Crespina nel consiglio comunale di Pontedera. Geremia commenta: "La carriera alias è un regolamento che tutela laper aver riconosciuto il proprio nome di elezione su documenti non ufficiali". E spiega: "Per esempio ilper quanto riguarda l’ambiente scolastico"."Si tratta di una forma diper gli studenti, per la quale la scuola è a tutti gli effetti una seconda casa" prosegue. "Lacontribuisce a prevenire forme di bullismo da parte di ragazzi e docenti" specifica lo studente. "Il mancato riconoscimento di ciò che una persona è genera dubbi e insicurezze. Per questo è un riconoscimento molto importante a livello di" conclude.