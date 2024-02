Monopattini elettrici, business in forte crescita. Ma sono amici o nemici dell'ambiente?

C’è chi li ama follemente e chi li odia visceralmente. Chi li usa dice che sono economici, veloci e pratici. Chi non li usa ne contesta la sicurezza e l’invasività. Di fatto, con casco (come vorrebbe per esempio il comune di Firenze) o senza, nel breve volgere di un paio di anni, isono diventati protagonisti indiscussi degli, rappresentando oramai, che siano di proprietà o in sharing, sempre più un elemento strutturale della mobilità all’interno delle nostre città.Ma sono davverocome viene detto? A quanto pare non proprio. Secondo infatti uno studio condotto a Parigi, un monopattino di seconda generazione emette unasei volte maggiore rispetto alla metropolitana e tre volte inferiore rispetto all'auto., autrice dello studio e ricercatrice del Politecnico di Montreal, traccia un bilancio piuttosto negativo della loro introduzione, anche se di recente ci sono stati dei miglioramenti. "Oggi la maggior parte degli operatori è riuscita acausato dall'utilizzo dei monopattini - dice De Bortoli sentita da Euronews -. Oggi la maggior parte delleè generata dalla produzione dei monopattini. Hanno una batteria che ha un'impronta di carbonio non trascurabile, ma soprattutto hanno une l'alluminio causa emissioni di CO2 molto elevate”.Poche garanzie anche sullo. "Mancano studi su come queste batterie si corrodono quando abbandonate nell'ambiente - dicedell'Institut de physique du globe di Parigi, sempre citato da Euronews -. Probabilmente i metalli come il nichel, il piombo e il mercurio, che non sono presenti in grandi quantità ma sono usati in queste batterie, sono i più pericolosi per l'ambiente. Non dobbiamo trascurare la creazione di quelle che chiamiamo nanoparticelle, ovvero piccole particelle che portano con sé metalli e che possono penetrare in quasi tutti i tessuti viventi e contaminare l'intera catena alimentare".E poi c’è la questione delcon gli altri utenti della strada, pedoni compresi. Non fa parte prettamente della questione ecologica ma di certo incide sull’ambiente complessivo delle città. Ebbene, anche su questo le remore non sono poche. Spesso gli utenti dei monopattini sono additati come incivili. Tanto che, a Parigi l'Isola dei cigni è stata ribattezzata "Isola dei monopattini" da Raphaël e suo padre, due pescatori magnetici che condividono i loro video sui social. "Ne abbiamo recuperati almeno- dice Raphaël -. Non so cosa vogliano farne, ma non vedo il motivo di gettarli in acqua". Tra tante domande e tanti dubbi, al momento c’è un’unica certezza: ildei monopattini sembra in un’ascesa irrefrenabile, con ricavi che dovrebbero crescere annualmente di circa il 15% fino al 2026.