Morta a 25 anni la tiktoker Taylor Rousseau Grigg. Aveva il morbo di Addison, che cos’è

E’ morta a 25 anni Taylor Rousseau Grigg, tiktoker americana con oltre 1,4 milioni di follower, a causa di complicazioni legate all'asma e al morbo di Addison.

Mesi fa, in un video, aveva parlato della diagnosi con le lacrime agli occhi: “Mi sento come se stessi lottando per la vita ogni giorno. Quando non sapevo necessariamente cosa non andasse in me, ero a letto in preda al dolore e desideravo solo che finisse – era lo sfogo – Dovrei essere nel fiore degli anni. Dovrei essere in grado di camminare fino alla cassetta della posta o di correre e queste sono cose che non posso fare in questo momento”.

Il marito, Cameron Grigg, ha annunciato della sua morte con un lungo e commovente post su Instagram: “Nessuno si aspetta mai di dover affrontare questo tipo di dolore e di strazio, soprattutto alla nostra età – ha scritto – In quest'ultimo anno Taylor ha affrontato più dolore e sofferenza di quanto la maggior parte delle persone faccia in una vita intera. E nonostante questo è sempre stata una luce e ha sempre portato gioia a tutti quelli che la circondavano”.

Nel definirla come la “donna più coraggiosa e forte che conosca”, Cameron ha anche dichiarato che sarebbe stata effettuata la donazione degli organi.

Taylor Rousseau Grigg insieme al marito Cameron Grigg (Instagram)

Cos’è il morbo di Addison

Il morbo di Addison è una malattia rara cronica che colpisce i surreni, due ghiandole che si trovano sopra i reni e che producono alcuni ormoni indispensabili per il corpo tra cui il cortisolo e l’aldosterone. La malattia riduce la produzione di tali ormoni. Si tratta di una patologia che solitamente progredisce lentamente e si manifesta con sintomi generici come: debolezza, affaticamento, depressione, calo di peso, vomito, nausea, desiderio di cibi salati, giramenti di testa, pressione sanguigna bassa, dolori addominali e colorito scuro della pelle, anche in zone non esposte al sole. In alcuni casi i sintomi possono comparire all’improvviso e in modo acuto e la patologia, se non presa in tempo, può essere letale.