Mostra di Venezia, DVF Awards: premiata l'avvocata Amal Clooney

Diane Von Fürstenberg: un legame speciale con Venezia

Alla Mostra del Cinema di Venezia vanno in scena anche i. Premiata, tra le altre, anche, moglie del famoso attore. Il 31 agosto, mentre i primi momenti del Festival al Lido deliziavano gli occhi degli appassionati del grande schermo, anche l'altro evento significativo ha arricchito l’atmosfera della città lagunare: la 14esima edizione dei rinomati Premi Diane von Fürstenberg , tenutasi presso la Fondazione Cini nell'Isola di San Giorgio Maggiore.Nel 2010 la stilista e imprenditrice belga Diane von Fürstenberg, con il fondamentale supporto della Diller-von Fürstenberg Family Foundation, ha stabilito una serie dicon l'obiettivo diche hanno avuto un, spesso trovandosi a combattere battaglie enormi e a fronteggiare numerosi ostacoli. Questi premi, col tempo, hanno attraversato moltissimi confini, raggiungendo personalità di ben trenta Paesi diversi, tutte unite da cause di fondamentale importanza, dalla salvaguardia dell'ambiente ai movimenti per ifino all' empowerment femminile . I DVF Awards non solo riconoscono e onorano le donne che hanno fatto la differenza, ma offrono anche unai progetti e alle iniziative che queste ultime guidano. Tra le precedenti vincitrici dei Diane von Fürstenberg Awards spiccano figure come Hillary Clinton, Oprah Winfrey, il giudice Ruth Bader Ginsburg, Iman, vedova di David Bowie, e la pop star Katy Perry. Christine Lagarde, presidente della BCE, è stata tra le premiate dell'edizione 2022. Da non dimenticare anche Malala Yousafzai , attivista per i diritti all'istruzione, e Yoani Sánchez, critica acerrima del regime cubano attraverso il suo blog.Quest'anno, la figura che ha rubato la scena è stata senza dubbio la libanese Amal Clooney, al secolo Amal Alamuddin. Conosciuta sia per la sua brillante carriera da avvocata che per il suo matrimonio con l'attore George Clooney, la 45enne ha spesso lavorato nell'ombra, difendendo con tenacia i diritti umani ein tutto il mondo.Il suo "" ai DVF Awards non celebra solo la sua professionalità, ma anche il suo impegno instancabile nella difesa dei diritti delle persone più vulnerabili. Amal negli anni ha difeso infatti numerosi, come Mohamed Fahmy di Al Jazeera, che ha affrontato un'ingiusta prigionia in Egitto. Con passione e determinazione, l’avvocata ha rappresentato anche le vittime delin Iraq, mettendo in luce, una sopravvissuta alle brutalità dell'Isis, e ha combattuto per la libertà di stampa, difendendo Maria Ressa, accusata di diffamazione cibernetica nelle Filippine. Clooney ha inoltre lottato contro l'uso della, ha difeso l'Armenia in un caso legato al genocidio armeno, ha sostenuto più persone schierandosi contro governi oppressivi, come nei casi contro la Macedonia e la Georgia, e ha lottato per iin Malawi. La sua inesauribile dedizione ha reso la donna una colonna portante nella difesa dei diritti umani a livello mondiale. Al suo fianco, altre donne hanno ricevuto applausi e riconoscimenti durante la serata del 31 agosto: Amina J. Mohammed del sistema ONU, Helena Gualinga, paladina dell'ambiente, la dottoressa Joy Buolamwini, mente brillante nel campo dell'intelligenza artificiale, e anche l’attrice e attivista Lilly Singh.L'evento, in collaborazione con Vital Voices Global Partnership, è stato caratterizzato da momenti di straordinaria bellezza e ispirazione. L'eccezionale cantautrice americana Jewel ha allietato la serata con le sue performance, mentre la giornalista, ha portato il suo messaggio di speranza e cambiamento. L'ex Presidente della Camera dei Rappresentanti americana, Nancy Pelosi, ha aggiunto un tocco di autorevolezza alla cerimonia, affiancata da altre personalità di spicco, tra cui Emma Thompson e Rita Ora.La scelta di tenere la cerimonia anon è casuale ma radicata nella storia di Diane von Fürstenberg. Proprio nel capoluogo veneto, tra le sue strade d'acqua e immersa in una bellezza senza tempo, l'ideatrice del riconoscimento ha infatti dato inizio alla sua straordinaria carriera come, introducendo al mondo capi iconici come il wrap dress (l’abito a portafoglio), che ha rivoluzionato la moda degli anni '70.Istituendo i DVF Awards, Diane von Fürstenberg è riuscita dunque a portare nella cornice della sua amata Laguna un evento che continuerà a ispirare e a plasmare. "Mia madre mi ha insegnato che nei momenti bui bisogna cercare la luce", ha dichiarato durante la cerimonia di premiazione, e senza dubbio si può affermare che le vincitrici dei DVF Awards incarnino un bellissimo esempio di luce da tenere sempre viva, un faro di speranza difficile da spegnere.