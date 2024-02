Mustafa ospite al Palio di Siena: l'edizione della ripartenza "senza frontiere"

Dalla foto simbolo alla nuova vita in Italia: la storia di Mustafa

Il trasferimento a Budrio verso una nuova normalità

Mai vista così tanta gente al. Tra i bambini, in braccio a, c'è anche Mustafa : ile arrivato in Italia lo scorso gennaio. Fuggito insieme ai genitori dell'orrore della guerra di cui il suo corpo e quello del padre Munzir ne riportano le cicatrici. Ormai la sua nuova casa è Siena, città che lo ha ospitato calorosamente facendolo sentire fin da subito il benvenuto. Le prime parole del bambino, uscito di casa insieme alla famiglia per incontrare la stampa, furono infatti: ““, disse così ai giornalisti sfoderando un grosso sorriso. Attualmente laè ospitata in una casa messa a disposizione della, ma i bagagli sono già pronti per il prossimo trasferimento previsto per settembre. Direzione Budrio in Emilia Romagna, dove il piccolo Mustafa insieme al, anche lui senza un arto, potranno iniziare il La storia di Mustafa e della famiglia El Nezzel ha inizio nel 2016, quando il padre Munzir e la moglie Zeynep furono colpiti da unalanciata da un caccia del regime di Bashar al-Assad in un mercato a, città dellanord-occidentale. A causa della bomba. La moglie Zeynep, incinta del piccolo Mustafa, si salvò ma il feto subì danni irreversibili. Il piccolo, infatti, poco tempo dopo, affetto da una grave forma di. Tre anni dopo la bomba, Zeynep e Munzir decisero di scappare dalla Siria, rifugiandosi nella provincia turca di Hatay. Fu proprio qui che il fotografo turcoscattò quella foto, “Hardship of Life”, destinata a cambiare la vita per sempre della famiglia El Nezzel. Quella foto simbolo infatti vinse il Siena International Photo Awards (SIPA) 2021. Il moto di solidarietà nei confronti della storia di Mustafa si diffuse immediatamente in tutta Italia. L’ambasciata italiana ad Ankara e la Farnesina si attivarono per trovare la famiglia El Nezzel. L’operazione ebbe successo e parallelamente il Siena Awards attivò unaper sostenere l’arrivo di Mustafa in Italia.Il primoper il piccolo Mustafa al Centro Protesi di Vigorso è stato programmatoentro quella data è previsto il definitivo trasferimento della famiglia dalla Toscana all’Emilia. Un altro nuovo inizio per Mustafa, i suoi genitori e la sorellina Maria che nascerà a breve. La famiglia siriana recentemente era stata in visita proprio a Budrio, alle porte di Bologna, per entrare in contatto con la nuova realtà, dove potranno iniziare anche un. Tutto questo grazie alla disponibilità e collaborazione del Comune di Budrio e della Città metropolitana di Bologna. Mentre alinizierà il percorsosia per Mustafa, ma anche per il padre Munzir, per ricominciare a vivere nonostante i demoni del passato.