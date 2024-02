Nasti risponde ai cori romanisti con il body shaming su Zaniolo: "Ha un gamberetto"

La vicenda

La replica

Meme e polemiche

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolò Zaniolo (@niccolo_zaniolo)

Chi ha detto che ilè rivolto solo alle donne? Certo è più comune, ma non è l'unico tipo di offesa rivolta ad una persona per il suo aspetto . Anchee ne sa qualcosa il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, 22 anni. Che si è sentito attaccare direttamente nella sua 'virilità' dalla ex compagna, Chiara Nasti, oggi compagna del laziale Mattia Zaccagni da cui aspetta un figlio.Nel pentolone della vergogna gli ingredienti ci sono tutti: la storicadella Capitale, la fine di una relazione, un'su Instagram e iche mettono in dubbio la paternità del bambino che porta in grembo al grido: "". E poi c'è quel commento sarcastico, prontamente rimosso in un momento di ripensamento, ma già debitamente screenshottato e in circolo sulle chat di gruppo e nei siti web.L'influencer, 24 anni, aspetta un figlio dal giocatore della Lazio,, tanto che una decina di giorni fa ha addirittura affittato lo stadio Olimpico per il loro, con il quale hanno scoperto che il nascituro sarà maschio. Con tanto di magliettina ufficiale del club consegnata nientemeno che dal presidente Lotito, presente per la grande occasione. E pensare che fino a un anno fa la ragazza da 2 milioni di followers era fidanzata con, che milita però nella Roma e con Zaccagni è compagno di nazionale. Lo stesso Zaniolo autore del gol decisivo che, nella finale di Conference League contro contro gli olandesi del Feyenoord, ha portato alla vittoria dei giallorossi una settimana fa a Tirana. Durante i festeggiamenti, che sono andati avanti qualche giorno con tanto di giro in trionfo della squadra con la coppa, i tifosi romanisti, nei tipici sfottò rivolti ai biancocelesti, hanno intonato: "". Insomma i soliti cori non proprio di alto livello che spesso esaltano non tanto le doti calcistiche dei giocatori quanto piuttosto altre 'qualità', come in questo caso quella dongiovannesca di 'inseminatore'.Certo è che la risposta della Nasti ai post che circolavano sui social che alludevano alla paternità del figlio che porta in grembo non ha certo alzato il livello della questione, anzi! Lei non ci sta a sentirsi a sentire quei cori e in un accesso di rabbia, invece che lasciar correre, commenta: "Mmmm che. E che siete tutti sfigati e fate anche schifo". Frasi che vanno dritte al sodo, attaccando non solo chi ha cantato i cori bensì anche lo stesso Zaniolo nella sua virilità, giudicando la dimensione delle sue parti intime che, a dire dell'influencer, non sarebbero 'in grado' di generare un figlio. Insomma alle insinuazioni, già grette e offensive verso la ragazza, lei ha risposto pan per focaccia attraverso ilverso l'ex. Forse lo ha capito subito anche la Nasti, che pochi minuti dopo ha cancellato il messaggio e tutti i commenti nell’ultima foto pubblicata. Ma non è bastato, perché gli esperti frequentatori dei social erano stati più rapidi di lei e lo screenshot ormai aveva cominciato a girare, infiammando le chat dei tifosi della Capitale.Da una parte le offese a lei, o meglio al compagno Mattia Zaccagni che non sarebbe il vero padre del bambino, 'battuto' dal rivale Zaniolo. Dall'altra la bassezza della replica, che non sapendo a cosa appellarsi, fa riferimento alle dimensioni del pene dell'ex compagno. Andando a colpire dove fa più male insomma, in ciò che più identifica l'uomo, il macho. Chi più ne ha più ne metta e ovviamente sui social si sono scatenati i meme ironici con tanto diintitolata al calciatore gioallorosso in cui si fa esclusivamente riferimento alla vicenda. Nel primo post, ad esempio, c'è la foto di un'ecografia e nell'immagine, invece del feto, un gamberetto.In definitiva una vicenda che, dopo qualche ora di scalpore, lascerà il posto alla prossima polemica, lasciandosi però dietro la scia della vergogna, da una parte e dall'altra. Perché se in questi anni la, contro gli sguardi giudicanti, contro le offese all'aspetto fisico della persona poteva averci insegnato qualcosa evidentemente ci sbagliavamo. E allora, e la storia ricominciare da capo, ogni volta, tra scandali, accuse reciproche, morali e nulla di fatto. E chissà quando questo circolo del ridicolo troverà fine.