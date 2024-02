"No, la carrozzina non è un bagaglio speciale". La battaglia di Giulia Lamarca per i viaggiatori con disabilità: "Faccia tosta nel tutelare i nostri diritti"

Odissea per volare

Col Covid tremila passi indietro

È fresco di pubblicazione “”, il primo libro autobiografico di, lache da anni su Instagram, YouTube e tra le righe del suo blog combatte una battaglia: difendere ilper le persone cone rendere ilPerché, come spiega lei stessa senza mezzi termini sul suo profilo Instagram @_giulia_lamarca: “Viaggiare per chi ha una disabilità è veramente un casino: richiedee soprattutto diper non buttarsi giù”. E lei lo sa bene. Da quando dieci anni fa è rimasta in carrozzina in seguito a un incidente in scooter, a 19 anni, ha infatti fatto del viaggio la strada per. “Ognuno ha il suo modo di salvarsi nella vita e per me i viaggi sono stato questo. Sono questo”, dice a Luce!. Da due anni e mezzo, Giulia, torinese che adesso di anni ne ha 29, insieme al marito- fisioterapista che ha incontrato in ospedale durante la degenza e da cui adesso, la piccola Sophie – tiene un blog dedicato al viaggio, “My travels the hard truth”, e proprio per questo è testimone di prim’ordine di tante mancanze.“Il volo ad oggi non è un diritto. Nonostante sulla carta la Legge internazionale della tutela dei diritti dei passeggeri sia impeccabile, sulla pelle le persone che hanno una disabilità vivono altro”. I problemi iniziano già dalladel biglietto. “Spesso le interfacce dei siti delle compagnie aeree non sono chiare e già trovare il modo per prenotare l’assistenza durante il volo diventa un’impresa”. Si passa poi al tema, che – come ci spiega Giulia – è ancora colpevolmente considerata un “”: “Di tutte le richieste di risarcimenti che ho fatto negli anni, in seguito a danni più o meno gravi alla mia carrozzina, non ho ricevuto. E, come me, tantissime altre persone che vivono la mia stessa condizione. Le compagnie aeree non sanno neanche materialmente come fare il rimborso: mancano normative. Uno dei miei obiettivi per il futuro è far partire unaper fronteggiare questo problema. Dovremmo parlare con le associazioni di categoria per scrivere una nuova normativa insieme”.Oltre ai danni, però, ci sono anche le beffe: “Viaggiando negli anni ho dovuto trovare delle strategie, vi faccio un esempio: se quando arrivo al check-in, durante uno, mi trovo di fronte un operatore che ha dei dubbi sul fatto di farmi, nonostante sia un mio diritto, io lo avverto: la mia carrozzina. Se la perdete o la rompete, la vostra compagnia deve ripagarmela, più i danni morali. A quel punto, l’atteggiamento cambia e ioche devo trascorrere in aeroporto”.In un momento verità, che ha la forza della denuncia, Giulia si apre ancora: “Io sono una, ma in questi anni mi sono sentita trattata come una persona poche volte. Il personale a bordo o in aeroporto spesso è poco informato e formato. La capacità di relazionarsi con una persona che ha una disabilità non può essere una soft skill, dev’essere frutto di una preparazione”. Di che tipo? “Banalmente, dovrebbero essere glia formare il personale per prepararlo a toccare, trasportare, mettere a sedere un paziente con varie patologie. Il mondo della, perché ahimè le malattie sono tantissime, ma sono raggruppabili per macro categorie: disabilità. Gli operatori delle compagnie aeree devono saperle gestire. Nel 2021 è assurdo che, se sei una persona con disabilità motoria, sali su un aereo e ti chiedono una decina di volte se cammini. Mi è capitato più volte, forse anche a causa della mia giovane età. Ed è assurdo – di nuovo - che ci siano persone che ancora oggiperché gli operatori, sempre banalmente,correttamente”.Giulia, che è laureata in psicologia, oltre a fare la travel blog nel suo My travels the hard truth, si occupa di. Nella sua denuncia, prende le parti anche delle persone con: “Non c’è preparazione neanche in questo caso: manca totalmente la sensibilità di capire le esigenze di queste persone. E lo si vede dal fatto che spesso non c’è unpredeterminatoper loro”. Le compagnie aeree, sulla carta, sono obbligate a fare, ma a questo punto viene da chiedersi: come la fanno? “Qualche anno fa sono andata a vedere un corso formativo all’aeroporto di Caselle. Erano 6 ore di corso in cui si parlava soltanto di”, ride amaramente. “Un modulo per parlare di disabilità fatto solo di. Quando insegno agli operatori turistici a gestire le persone con disabilità, la prima cosa che faccio è. È così si formano le persone ed è così che il personale risulta preparato”.Il nostro Paese in tema di assistenza alle persone con disabilità durante il volo risulta abbastanza preparato, meno del Giappone, ma più – ad esempio – della Francia, dove gli operatori seguono rigidamente il protocollo “senza ascoltare le esigenze degli utenti”, spiega Giulia. “Credo che con ildal punto di vista del trasporto aereo. Questo stop – che ha pesato anche sulle compagnie aeree – doveva essere l’occasione per rinnovarsi, ma non lo è stato. Sul tema disabilità in questo periodo, il turismo in generale, ha fatto. - conclude Giulia - Non è stata sponsorizzata una meta per persone con disabilità in questi due anni. Si mormora che i prossimi aerei avranno dei, per avere più posti in aereo: è la direzione opposta rispetto a quella che si doveva prendere. Sono”.