Nutella vegana, la crema più amata diventa plant-based: ecco con cosa è fatta

Pane e Nutella: una merenda (o colazione perché no) che abbiamo provato tutti una volta nella vita. A sessant’anni esatti dalla sua nascita la crema spalmabile più amata trova una nuova forma ed è diventata anche vegana.

Tappo verde così come parte dell’etichetta, nessun derivato animale tra gli ingredienti (resta invece il sempre contestatissimo olio di palma), la Nutella “plant-based” è stata presentata ufficialmente oggi da Ferrero. Per trovarla in negozio servirà invece aspettare ancora un po’: il lancio previsto in autunno, quindi state pronti nelle prossime settimane a trovarla nel vostro negozio di fiducia, in tempo per rielaborare volendo le ricette di Natale.

Sempre che riesca a convincere un mercato abituato e abitudinario: sono 770 milioni i barattoli della spalmabile alla nocciola venduti ogni anno e consumati da più di 110 milioni di famiglie. La sfida è stata lanciata fin all’annuncio di questa nuova versione, che ha generato un dibattito molto acceso.

Gli ingredienti

Ma quindi cosa c’è dentro la Nutella vegana? Dai sette ingredienti canonici che compongono la versione ‘classica’ (zucchero, olio di palma, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia e vanillina) sparisce il latte scremato in polvere. Invece sono stati inseriti i ceci e lo sciroppo di riso. Senza glutine, ma lo è anche l’originale, certificata come “Vegan Approved” dalla Vegetarian Society la “plant based” dà quindi anche alle persone intolleranti al lattosio la possibilità di gustarla.

L’arrivo nei negozi: quando e a quanto

Prodotta in Italia, nello stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi in provincia di Avellino e non nello stabilimento di Alba (dove sono prodotti 550mila vasetti), la crema spalmabile in versione vegana punta a conquistare anche i flextariani, ovvero quelle persone che non escludono del tutto le proteine animali dalla loro alimentazione ma preferiscono limitarle a favore di quelle vegetali. Solo in Italia si tratta di una platea di circa 12 milioni di consumatori ed è un mercato in costante crescita.

Ma quando la potremmo trovare al cupermercato quindi? Da questo mese di settembre la nuova Nutella sarà distribuita nel canale della grande distribuzione organizzata in Italia, Francia e Belgio (pare a 4,49 euro per il barattolo da 350g) mentre negli altri mercati, per ora solo europei, nel 2025. Intanto nel nostro Paese la 100% vegetale è arrivata qualche giorno fa in alcuni negozi sparsi sul territorio, che hanno avuto la fortuna di fare da cavie per il nuovo prodotto.

Intanto però già il solo annuncio della Nutella vegana ha scatenato i consumatori, e su Tik Tok – come accade quasi sempre con le novità in tema culinaria – sono già comparsi i primi barattoli aperti in diretta sul social. Per le recensioni, però, no spoiler: non ci resta che assaggiarla!