Oprah si scusa pubblicamente: “Ho contribuito a una cultura tossica della dieta”

Oprah Winfrey ammette l’errore e si scusa pubblicamente per aver contribuito ad una cultura tossica della dieta. Il mea culpa, come riportato poi da alcuni media americani, è avvenuto in durante lo speciale della WieghtWatchers, 'Making the Shift'. Nel suo monologo iniziale, Oprah, 70 anni, ha ammesso di aver promosso in passato modelli di dimagrimento irrealistici e dannosi.

“Sono stata una partecipante determinata in questa cultura della dieta per 25 anni - ha spiegato - attraverso le mie piattaforme, la mia rivista, il mio talk show, online. Non so più quante trasmissioni sulla perdita di peso ho fatto, e sono state un punto fisso da quando ho iniziato a lavorare in Tv”. Una forte presa di coscienza di fronte ai suoi spettatori e al suo pubblico, supportata anche da un ricordo ben specifico, di cui dice di essersi oggi pentita tanto. Il suo più grande rimpianto. Durante il suo intervento, infatti, sono apparse le immagini di quando, alla fine degli anni '80, in una puntata di 'The Oprah Winfrey Show', si presentò in studio con un carretto con 30 kg di grasso animale.

Era l'equivalente del peso che aveva perso. Quel giorno, lo show fece boom di ascolti. La regina dei talk show aveva perso peso dopo essersi ridotta alla fame con una dieta a base di liquidi.

"Il messaggio che mandai - dice - fu quello per uno standard che nè io nè l'ascoltatore poteva sostenere. L'ho detto altre volte, il giorno dopo cominciai subito a rimettere peso”.

A febbraio scorso, dopo essere drasticamente dimagrita grazie anche a Weight Watchers, Winfrey ha lasciato il cda dell'azienda per evitare conflitti di interessi. E l'anno scorso, invece, rivelò a People di aver cominciato ad assumere un farmaco per dimagrire, perdendo 40 chili.

"È ora di farla finita con lo 'shaming' da parte di altre persone e di me stessa”, aveva dichiarato lo scorso dicembre e lo ha ribadito giovedì scorso, durante la solita trasmissione.