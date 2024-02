Oprah Winfrey sulla perdita di peso: "L'obesità una malattia. Ho smesso di vergognarmi"

Oprah Winfrey: "Per anni ho pensato fosse colpa mia"

soprattutto in seguito all'aumento delle persone che usano medicinali come Wegovy, Ozempic e Mounjaro per perdere peso.

Ma "Il fatto che esista una prescrizione medica approvata per gestirlo e mantenersi in salute, nella mia vita, mi appare come un sollievo, una redenzione, un dono, e non qualcosa dietro cui nascondersi e per cui essere ancora una volta ridicolizzata.

Sono assolutamente stanca di essere umiliata dagli altri e in particolare da me stessa".

non è nuova alle. Nel corso di tutta la durata della sua carriera pubblica, la sua storia personale (e i cambiamenti nel suo aspetto ) è stata raccontata dai media, dalle copertine delle riviste e dalle puntate del suo talk show omonimo."Per 25 anni è stato uno sport pubblico prendermi in giro", racconta la conduttrice più fam a PEOPLE nella storia di copertina di questa settimana. "Sono stata biasimata e umiliata, e io stessa".Uno dei momenti più dolorosi che ancora oggi ricorda con amarezza è stato proprio all'inizio della sua decennale attività, quando è finita sulla lista nera dell'acerrimo critico di moda Blackwell. "Ero sulla copertina di una rivista e c'era scritto: 'Scontrosa, scontrosa e decisamente scontrosa'". "Mi sentivo triste. Ero stata ferita. Ho accettato che fosse colpa mia ", racconta. Ora però, non è più disposta a farlo. E lo dice con fierezza, oggi che è una delle donne di successo più note d'America.Oprah Winfrey, che compirà 70 anni il mese prossimo, spiega che adesso si sente fiduciosa nella propriaa lungo termine e nel liberarsi della vergogna una volta per tutte. Una consapevolezza raggiunta attraverso un approccio olistico, in cui all'esercizio fisico regolare e ad uno stile di stile di vita sano l'americana dice di aver aggiunto anche unper la perdita di peso . Le cui, con un andamento a yo-yo e la sensazione di non poter vincere, credendo che fosse il mio fallimento", continua Winfrey, che ha iniziato costantemente a dimagrire durante la riabilitazione dopo l'intervento al ginocchio del 2021."Ho iniziato a fare escursioni e a fissare nuovi obiettivi di distanza ogni settimana. Alla fine sono riuscita a percorrere da tre a cinque miglia ogni giorno e una camminata di 10 miglia nei fine settimana", racconta. "Mi sono sentitadi quanto non mi sentissi da anni". Ora "consumo l'ultimo pasto alle 16, bevo un litro d'acqua al giorno e utilizzo i principi Weight Watchers del conteggio dei punti. Conoscevo dei farmaci, ma sentivo di dover dimostrare di avere la forza di volontà per farlo. Ora non mi sento più così". E ancora: "In realtà li consigliavo alle persone molto prima di prenderli io stessa".La svolta nell'approccio all'uso di supporti farmaceutici è avvenuta a luglio, durante una conversazione con esperti di dimagrimento e medici, che è stata registrata e pubblicata con il titolo "Lo stato del peso", entrando a far parte della serie Oprah Daily's Life You Want. "Insieme a molte persone del pubblico, ho vissuto un momento di grande emozione", ricorda l'autrice a proposito della conferenza, che è stata pubblicata online a settembre. "Mi sono resa conto che per tutti questi anni mi sono incolpata per il sovrappeso e che invece ho unache nessuna forza di volontà potrà controllare ".– dichiara –. Non si tratta di volontà, ma di cervello". Una volta riconciliatasi con la scienza, Winfrey afferma di aver consultato il suo medico che le ha prescritto un farmaco per dimagrire. "Ora lo uso quando sento che ne ho bisogno, come strumento per gestire il problema". Non lo nomina, perché è consapevole dell'eco suscitato dalle sue dichiarazioni o omissioni,