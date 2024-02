Pedalando nasce una comunità: viaggio in bici per sole donne con Mia Women Ride

Libere, unite e con una gran voglia di mettersi in gioco: sono le donne di, il primo viaggio in bici solo per cicliste che dopo il successo della prima edizione torna in settembre. Donne di tutte le età e da tutta Italia porteranno lungo i 192 km divisi in tre tappe (da Verona a Milano) un messaggio chiaro e convinto: ci siamo. E vogliano esserci insieme. "Mia" è per tutte le cicliste : quelle che già scendono per discese sterrate e dormono sotto le stelle, e quelle che invece non sono ancora partite ma hanno una voglia matta dimettendosi alla prova. C’è molta gioia e condivisione nelle. Ed è stato così anche nella prima edizione di questa corsa, quando alla partenza si sono ritrovate mamme con figli neonati, ciclo-viaggiatrici reduci da viaggi intercontinentali, studentesse alle prese per la prima volta su distanze lunghe, donne di tutte le età, dai 30 ai 75 anni. Un viaggio sorprendente in cui si intrecciano storie, confidenze e molti sorrisi. Ogni ciclista attende le altre, eLa prossima edizione sarà dal, partenza da Verona e arrivo a Milano. Lepercorreranno circa 190 km in tre giorni su percorsi sicuri e piccoli paesi da scoprire. Il via venerdì 16 da piazza San Zeno a Verona, con la prima tappa che si concluderà a Desenzano sul Garda. Sabato pedaleranno da Desenzano fino a Romano di Lombardia, passando per Brescia. Chiusura domenica da Romano fino al centro di Milano. Ogni giorno una tappa in cui si parte e si arriva assieme (iscrizioni e dettagli online sul).Perché una ride per donne? La partecipazione femminile agli eventi ciclistici è. Dal 2014 ad oggi la presenza media femminile alleè arrivata al 25%, e negli ultimi 10 anni le donne che fanno sport in Italia sono aumentate del 12% (dati Censis). "In Italia ci sono moltissimi trail ed eventi ciclistici impegnativi - dicedelle Cicliste per caso - ma la partecipazione è quasi esclusivamente maschile. Sentivamo il bisogno di organizzare una corsa più facile in termini di chilometraggio e dislivello, in modo da renderla accessibile ad un numero maggiore di donne"."C’è molta energia femminile - aggiunge Linda Ronzoni, Cicliste per Caso - e c’è bisogno di spazi e occasioni affinché le donne si incontrino, si sostengano, si esprimano e". E devono poterlo fare tutte, che siano più o meno allenate, “insieme e in sicurezza” spiega Simone Dovigo, presidente Witoor. La Women Ride è organizzata dalle Cicliste per caso, un duo di cicloturiste/blogger conosciute per il documentario “” su Amazon Prime e per il libro "L’Italia in bici sulle tracce di Alfonsina Strada", da Witoor, (società specializzata in eventi in bicicletta in Italia, tra cui Rando Imperator e il tour Bike Night) e Ciclovia AIDA-Alta Italia da Attraversare, un progetto nato nel 2016 a cura di Fiab Onlus riconosciuto dal Ministero dei Trasporti (un itinerario cicloturistico dal Moncenisio a Trieste). L’idea è: paesi d’Italia preparate le vie e l’accoglienza, l’onda delle cicliste prima o poi arriva anche da voi.