Piccole principesse crescono: in Europa la prossima generazione di reali è donna

La principessa Victoria di Svezia

La principessa Leonor di Spagna

Paesi Bassi: la principessa Catharina-Amalia

Belgio: la principessa Elisabeth

Ingrid Alexandra di Norvegia

Il? Solo nelle fiabe: la prossima generazione di governanti reali del Vecchio Continente avrà il volto femminile. Laè la "Queen" per antonomasia, colei che sta regnando da quando aveva 25 anni: oggi ne ha 96 anni (compiuti il 21 aprile 2022) e a giugno scorso ha celebrato il, ovvero i 70 anni di regno : tutto il Paese ha resto omaggio, per ben quattro giorni, a colei che è la sovrana più longeva della storia. Meglio di lei ha fatto solo, guidando il Regno di Francia dal 14 maggio 1643 al 1° settembre 1715. Ma quelli erano altri tempi.In Inghilterra, alla morte di Sua Altezza Elisabetta II succederà al trono il, principe di Galles. Il 73enne sarà uno dei pochi regnanti uomini d'Europa visto che le nuove generazioni di teste coronate sono per lo più donne. Svezia, Spagna, Olanda, Belgio e Norvegia: le rispettive case reali dovranno fare i conti con quelle che oggi sono principesse "in carriera", pronte a rivoluzionare l'Europa. Ma chi sono le eredi al trono dei diversi Stati?è nata il 14 luglio 1977 come primogenita dele della regina Silvia. Inizialmente non sarebbe dovuta salire al trono ma, dal 1980, la legge è cambiata: l'ordine di successione patriarcale è stato cancellato e Victoria potrà essere regina. Un titolo che la 45enne era disposta a lasciare al fratello,, per amore visto che dal 2010 è sposata con il personal trainer, un matrimonio che inizialmente non era ben visto dal re.Dopo 12 anni di matrimonio e la nascita di due eredi - la, duchessa di Östergötland, nata il 23 febbraio 2012, e il, duca di Skåne, nato il 2 marzo 2016 - il rapporto di coppia potrebbe essere incrinato. Almeno così sostiene il gossip svedese a cui Victoria dà poco conto. Del resto, la sua non è sempre stata una vita da favola. La sua adolescenza è stata infatti segnata dai disturbi alimentari (anoressia nervosa, diagnosticata nel 1996), che Victoria ha affrontato con coraggio senza mancare di condividere la sua storia perché fosse di esempio per altre ragazze come lei. "Essere regina è qualcosa che non riesco a togliermi dalla testa, non smetto di concentrarmi sul lavoro che mi verrà affidato" ha spiegato di recente. La sua priorità? "".(Leonor di Borbone-Spagna) è la primogenita di ree di. È nata il 31 ottobre 2005 ed ha ha una sorella minore,, nata 29 aprile 2007, per tutti semplicemente la "Infanta". Leonor, che detiene il tradizionale titolo di principessa delle Asturie, è in unatra le eredi femminili d’Europa perché, secondo le leggi spagnole potrebbe ancora esserenella successione dall’arrivo (improbabile) di un fratello.Nonostante la giovanissima età, ha già dimostrato di avere il piglio e la. Nel frattempo, frequenta il prestigioso UWC Atlantic College, nella valle di Glamorgan, in Galles. Ma nel periodo estivo - prima del tradizionale soggiorno di famiglia a Maiorca - "fa le prove" da regina partecipando ad eventi istituzionali. All'inizio di luglio ha preso parte ai Premi Principessa Girona, incantando tutti per il suo look azzurro (coordinato a quello della madre), mentre il prossimo25 luglio sarà protagonista del viaggio ufficiale a Santiago de Compostela. Nei giorni scorsi, invece,(senza genitori) si sono recate al Brentford Community Stadium di Londra per assistere al match degli Europei di calcio femminile in occasione della partita tra Spagna e Danimarca.è la figlia di re Willem-Alexender dei Paesi Bassi e di Máxima Zorreguieta. È nata il 7 dicembre 2003 e a oggi è lae poi sarà regina dei Paesi Bassi, Curaçao, Aruba e Sint Maarten. Ha solo 18 anni e mezzo ma si è fatta notare per la sua passione per la natura e per il suo. Al momento della maggiore età avrebbe dovuto incassare 1,6 milioni di euro all'anno in virtù del suo titolo, ma ha deciso di rinunciare, scrivendo una lettera formale al Primo Ministro Mark Rutte per comunicarlo a tutti: "Mi sento a disagio a pensare ai miei coetanei che studiano e si trovano in difficoltà, soprattutto in questo periodo pandemico".Dopo gli studi al Christelijk Gymnasium Sorghvliet, si è presa un anno sabbatico per fare uno "stage presso la Orange Foundation e facendoin altre organizzazioni" recita il comunicato ufficiale della Casa reale. Adesso si iscriverà all'Università restando in patria. Da circa un anno sta vivendo la sua prima importante, con un ragazzo di nome Isebrand che non ha un titolo nobiliare, ma proviene da una facoltosa famiglia di imprenditori del Nord Reno-Westfalia, nella Germania occidentale. Se, però, un giorno vorrà, sarà comunque regina: il premier Rutte ha di recente aperto a nozze, duchessa di Brabante, è la legittima erede al trono belga. Nata il 25 ottobre 2001, è la maggiore dei figli dele della regina Mathilde. È destinata a diventare laa sedere sul trono belga, in quanto laè stata abolita dalla Costituzione nel 1991 e, quindi, la nascita del fratello Gabriele nel 2003 non ha cambiato l’ordine di successione. La giovane principessa, dopo il Sint-Jan Berchmanscollege di Bruxelles e due anni in Galles all’Atlantic College, studia Storia e Politica a Oxford.Nel frattempo, ha concluso anche l’addestramento obbligatorio allanel cuore di Bruxelles. Nel mese di giugno scorso, l'erede al trono ha debuttato in un evento senza mamma e papà al suo fianco: l'occasione è stata ilRV Belgica. Il suo primo discorso ufficiale, però, lo ha fatto all'età di 10 anni, inaugurando l’ala pediatrica del, che porta il suo nome (Princess Elisabeth Children’s Hospital).Anche in Norvegia troviamo una principessa:. Ma prima di salire al trono dovrà aspettare ancora un po', visto che è. L'erede al trono è il 48enne: è diventato principe ereditario di Norvegia il 17 gennaio 1991, quando suo padre è salito al trono come re Harald V. Secondogenito e unico figlio maschio die della regina Sonja, nel 2001 ha sposato Mette-Marit Tjessem-Høiby. Un’unione che ha creato scandalo in Norvegia perché lei aveva alle spalle una relazione con un ex spacciatore di droga da cui era nato nel 1997 il suo primo figlio. Il principe Haakon e Mette-Marit hanno due figli: Ingrid Alexandra eIngrid Alexandra è nata il 21 gennaio 2004 e diventerà ladi Norvegia (dopo Margherita I di Danimarca, che regnò sulla Norvegia, sulla Danimarca e sulla Svezia dal 1388 fino alla sua morte nel 1412). Nel 1990, infatti, la costituzione della Norvegia è stata modificata per introdurre la. Grazie a questa riforma, quindi, la sua posizione è rimasta invariata dopo la nascita del fratello, il 3 dicembre 2005. La principessa è cresciuta libera e lontano dagli"Quando ero più giovane non sapevo nemmeno di essere una principessa" ha raccontato. Oggi, che frequenta uno dei migliori licei di Oslo, è un’appassionata ambientalista e un’amante della kickboxing. Oltre a essere una campionessa di: ha vinto il National Junior Championship 2020, e sogna le Olimpiadi. Ha già copilotato un Falcon F-16, da futurodelle forze armate del Paese.