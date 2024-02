Pillola anticoncezionale per lui: avviate le sperimentazioni sull'uomo

Il precedente

Le tappe della sperimentazione

Come funziona la pillola?

I commenti sull'innovativo contraccettivo

Un figlio si fa in due, perciò decidere di non averne comporta determinate scelte da parte di entrambi i partner. La notizia di questi giorni che ci racconta dei primi test su un gruppo di uomini della pillola contraccettiva maschileDopo una precedente sperimentazione del farmaco all'avanguardia sugli, che ha dato ottimi risultati e non ha provocato effetti indesiderati, c'è quindi grande attesa per l'esito della prova del rivoluzionario anticoncezionaleLa prima fase della ricerca infatti si concluderà a maggio 2024. Il farmaco potrà contribuire a ribadire l'importanza dellanella scelta ditra uomo e donna. In senso più ampio, quindi, significherebbe sostanzialmente un ulteriore passo verso la parità di genere. Ripercorriamo ora le tappe della storia del progetto: dal primo prototipo di pillola maschile , alla recente decisione di testare Yct-529 su un gruppo di uomini.Negli anni 70 erano già state sperimentate delle pillole anticoncezionali sugli uomini contenenticome quelle assunte dalle donne. Questi farmaci non sono risultati efficaci e quindi si è deciso di non procedere con la ricerca. Successivamente c'è stata una fase di stallo riguardo a questa tematica. Fino alla svolta diche alla luce degli ottimi risultati ottenuti nella prima fase dei test fa ben sperare.Il farmaco è stato sviluppato dagli scienziati dell'dell'Università del Minnesota negli Stati Uniti. Lo studio sugli uomini invece è portato avanti con la supervisione dell'azienda, Inc specializzata in contraccettivi privi di ormoni. Il testcondotto in doppio cieco e controllato con placebo, coinvolgerà due coorti composte da otto uomini ciascuna. La pillola andrà assunta lontano dai pasti e in specifici periodi. L'obiettivo è quello di verificarne la validità. I dati presentati lo scorso anno all'hanno dimostrato che l'innovativo anticoncezionale aveva prevenuto il 99% delle gravidanze nella specie di topi, i murini, a cui era stato somministrato. Inoltre gli effetti del medicinale sono risultati reversibili al 100%. Infatti, non hanno provocato effetti collaterali indesiderati. Questi studi sono stati parzialmente finanziati dai L'anticoncezionale maschile agisce inibendo il recettore alfa dell'acido retinoico (RAR-alfa), una proteina legata al quest'ultimo, derivato della Vitamina A, tra i principali responsabili della formazione degli spermatozoi nei testicoli.Yct-529, sostanzialmente rende temporaneamente sterili gli uomini, bloccando la produzione dei gameti maschili. Nei topi il farmaco ha fatto crollare il numero di spermatozoi e ha impedito loro di avere cuccioli. A sole 4-6 settimane dalla sospensione delerano però di nuovo in grado di fare figli. Ora è necessario capire se questi risultati saranno confermati anche nelle sperimentazioni sull'uomo.che ha attivamente partecipato allo sviluppo dell'innovativo contraccettivo maschile ha detto la sua in un comunicato stampa: “L'ultima innovazione nella contraccezione è stata il controllo delle nascite tramite la, e questo è successo più di 60 anni fa". "Il mondo è pronto per un agente contraccettivo maschile e fornirne uno privo di ormoni è semplicemente la cosa giusta da fare - ha aggiunto -, dato quello che sappiamo sugli effetti collaterali che le donne hanno sopportato per decenni a causa della pillola". Il dottore continua così: "Yct-529 blocca una proteina, non gli ormoni, per prevenire la produzione di sperma. Riteniamo che ciò sarà più attraente per gli uomini, la maggior parte dei quali considera la prevenzione della gravidanza come una”. Dello stesso parere ancheco-fondatore e amministratore delegato di YourChoice Therapeutics, che ha voluto nuovamente specificare come lanon è, e non deve solo essere responsabilità delle donne. Infine, oltre ad essere un progetto innovativo e all'avanguardia, potrebbe avere unnotevole. Infatti, potrebbe fruttare alle case farmaceutica che metteranno in vendita Yct-529 decine se non centinaia di miliardi di dollari.