Il premio Feltrinelli sostiene il parto assistito alle donne africane

Il premio Feltrinelli 2024 ricevuto oggi da Medici con l'Africa Cuamm “per una impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario” andrà a sostenere programma “Prima le mamme e i bambini” che si pone l'obiettivo di assicurare il parto assistito a 500.000 mamme, e altrettanti neonati, in 10 ospedali degli 8 paesi dell'Africa a sud del Sahara in cui opera l'organizzazione.

"Sono profondamente grato e onorato del premio che oggi riceviamo da una istituzione così autorevole come l'Accademia dei Lincei - ha detto don Dante Carraro durante la cerimonia – Voglio dedicare questo premio a quanti si spendono ogni giorno, e si sono spesi in tanti anni, per la salute dei più fragili, soprattutto di mamme e bambini; a quanti non vogliono rassegnarsi di fronte alle 280.000 donne che, ogni anno, muoiono a causa del parto nel mondo, la maggior parte delle quali si concentra in Africa sub-Sahariana. Non possiamo e non vogliamo rassegnarci a tutto questo”.

"In 74 anni di storia – ha aggiunto – abbiamo curato e assistito migliaia di mamme e bambini, nei luoghi più remoti dell'Africa, in quello che chiamiamo l'ultimo miglio del sistema sanitario, ma non lo abbiamo fatto da soli. Non crediamo agli ‘eroi solitari’. Lo abbiamo realizzato grazie all'aiuto delle istituzioni internazionali, della Cooperazione Italiana, della Chiesa padovana e nazionale, delle Fondazioni bancarie, di tante Università dalle quali provengono molti dei giovani specializzandi che inviamo negli oltre 20 ospedali che stiamo sostenendo”.