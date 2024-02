Prima donna sulla luna nel 2022. Ci arriverà con la missione spaziale di Elon Musk

Due astronaute in lizza

Artemis, gemella di Apollo

Nessuno, è auspicabile, la chiamerà luna di miele. Scontato e inappropriato. perché se nel 2022 al ritorno delparteciperà anche una donna,. Sarà perché le donne si fanno valere in astronautica, attività finora appannaggio di pochi o pochissimi, per lo più maschi. Ci sarà almeno una donna, nell'equipaggio targato, patron di Tesla, che si è aggiudicato (battendo l'altro multimiliardariodi Amazon) la commessa Usa per riportare l'essere umano sul satellite naturale del nostro pianeta. La presenza femminile sarà l'elemento di novità più analizzato del ritorno nello spazio, assieme all'affidamento a privati dell'impresa che un tempo avveniva sotto la bandiera (in tutti i sensi) del paese di provenienza e non sotto l'egida di marchi commerciali.Se nella battaglia fra magnati per acquisire la gestione di Artemis, il programma spaziale americano, l'agenzia privata di Musk, chiamata SpaceX ha superato Origin di Bezos, sulla composizione dell'equipaggio la gara è ancora aperta. La certezza è che sarannoa comporlo . Donne infatti sono state il 50% o poco meno del personale selezionato nelle leve per astronauti del 2013 e 2017, anche se la percentuale femminile selezionata scende al 30% per le missioni importanti. Secondo la stampa Usa, in lizza per il ruolo di prima astronauta ad "allunare" sarebbero. Nel secondo caso, alla novità del genere si aggiungerebbe l'appartenenza alla. Troppe novità tutte assieme?Del resto, le donne hanno avuto un ruolo importante fino dai primi passi della conquista dello spazio:trascorse tre giorni in orbita sullasovietica nel 1963, fra gli americani nessuna astronauta pur partecipando a missioni di più lunga durata e difficoltà,della cosmonauta bielorussa. Chissà se ci riuscirà la prima donna che approderà sulla luna. Che la nuova conquista spaziale sia declinata al femminile, lo indica il nome stesso del programma spaziale Usa:, versione in linguaggio politicamente corretto delle missioni degli anni Sessanta e Settanta consacrate al dio alato Apollo. Nella mitologia greca, Artemis o Artemide era dea della caccia e. Come dire: nella corsa allo spazio gli Usa si ricollegano alle radici e alle sembianze del programma e delle conquiste di allora,. Stavolta si terrà conto, è proprio il caso di dirlo, dell'altra metà del cielo.