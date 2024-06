Queer Week, a Firenze una settimana di cultura LGBT+

Torna a Firenze la Queer Week, una settimana di cinema, teatro, musica, ballo e drag show dedicata alla cultura Lgbt+ e per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti. Da martedì 11 a domenica 16 giugno negli spazi del Lumen Arcigay Firenze propone un programma di appuntamenti come lo spettacolo queer stand-up e open-mic condotto dalla drag queen Monella Rai con ospite speciale il comico Daniele Gattano e la sua ironia per scardinare gli stereotipi e lo spettacolo 'La Romanina’ dello scrittore Luca Scarlini e l'attrice Anna Meacci, ispirato alla figura di Romina Cecconi, tra le prime in Italia ad aver intrapreso il percorso di cambiamento di genere.

Queer week a Firenze

In programma anche il talk 'Sex work is work', la proiezione di 'Kokomo city', film documentario di D. Smith che esplora le vite di quattro donne trans nere e le loro esperienze a New York e in Georgia. Il cartellone propone poi il talk 'Lesbiche-3 amare’ che vedrà il collettivo CinematograFica in dialogo con l'attivista Giada Bonu Rosenkrantz, l'evento 'Lumen Walk', un incontro per condividere le buone pratiche per il rispetto del pianeta e il talk 'Solo se ti rende felice’ con Love My Way per parlare di bisessualità.

Conclusione domenica 16 con la classe gratuita di runway a cura di Nemesi Utopia Ninja e lo spettacolo 'Core’ a cura di Nemesi Utoppia Ninja. “È con grande orgoglio - dichiara Daniele Bonaiuti, presidente di Arcigay Firenze - che portiamo in città, per il terzo anno al Lumen, arte e cultura della comunità queer e non solo. Essere presenti e visibili, prenderci spazio e parola, portare le nostre narrazioni è il modo migliore per unirci e dimostrare di esistere”.