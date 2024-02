Rambaldi alla Fashion Week: "In passerella giovani in transizione contro l'indifferenza per i diritti"

Ha solo 32 anni ma le sue idee sono chiarissime, anzi limpide. E’ nato a Bologna, ha fatto tutto da solo per diventare il bravo stilista che è, orgoglioso di essere un creativo indipendente, lo aiuta la mamma nell’amministrazione e lo sostengono tantissimi amici. La sua qualità principale, oltre a quella di essere un bravo designer specie per la maglieria e in particolare quella fatta a mano all’uncinetto, è la sincerità unita all’orgoglio di dire sempre quello che pensa. Ed è un pensiero inclusivo quello di Marco Rambaldi che ha sfilato per Milano Fashion Week nel parco Alda Romeo intorno allo stagno con le anatre che giocano.Una scena da idillio che continua sulla passerella perché tra i 56 modelli e modelle che sfilano ci sono tanti giovani che rappresentano i valori Lgbt+ , ragazzi e ragazze in transizione , corpi non proprio da backstage ma bellissimi e gioiosi, volti scavati dall’inquietudine. E una modella in età, fierissima. Insomma il mondo di oggi e anche qualcosa di più, un panorama di vita e di sentimenti senza uguali. “Oggi ci sono troppe imposizioni - dice Marco Rambaldi nel backstage - rischiamo di fare passi all’indietro. Io difendo ancora di più la comunità di Lgbt+ e gli ultimi, per questo ho in sfilata tanti simboli di cuori, angeli, pennellate di colori delle caramelle, tanta maglieria anche trasparente che regala limpidezza, tanti fiori all’uncinetto, perfino sulle scarpe. E come sempre il casting anche di questa sfilata per la primavera-estate 2023 è inclusivo quasi a voler gridare al mondo di stare lontani dall'indifferenza!”.Tutta gioia la passerella perché ognuno sfila come si sente di sfilare, con personalità, senza dover ostentare nulla che le proprie emozioni. Per Marco Rambaldi la sua generazione di giovani uomini e donne è “”. Così per la terza uscita sfilain transizione con tatuaggi molto eleganti e abito lungo nero, poi eccoti Kay che viene dall’India, e Vanessa che arriva da Napoli. “Costruire un brand indipendente non è facile - racconta Rambaldi - a volte mi sento un po’ fuori dal coro ma sono felice di quello che faccio e dei messaggi che riesco a lanciare con la mia moda”.