Revenge Porn, apre lo sportello gratuito per le vittime: come funziona Primo soccorso psicologico

Le vittime di Revenge Porn in Italia

Come funzione Primo Soccorso Psicologico

per chi è stat* vittima di condivisione non consensuale di materiale intimo ed estorsione sessuale. In una parola di Revenge Porn , ovvero la diffusione senza consenso di immagini o video intimi con l’intento di denigrare la persona immortalata. Il servizio viene offerto senza distinzione di genere. Ha aperto in Italia ilper coloro che hanno subito questo tipo di violenza, "". L'obiettivo è quello di fornire queste persone un supporto concreto contro le conseguenze gravissime che insorgono quando si viene a conoscenza di questo tipo di azioni. "Il revenge porn" affermano gli esperti di Tconsulta, la startup di consulenza psicologica online che ha collaborato a questa importante iniziativa con PermessoNegato, la più grande associazione europea a contrasto della pornografia non consensuale. "Ci siamo interfacciati con persone vittime di questo tipo di violenza e gli effetti sono quelli.su di sé, perditaverso le persone, perdita".In Italia sono- senza distinzione di genere - di Revenge Porn ed estorsione sessuale. Ildi queste, secondo gli studi, hao ha compiutocome conseguenza. Ma le reazioni al vedere le proprie immagini, in video o foto, circolare sul web, sui social, o in chat private senza il proprio consenso sono anche altre: "Glisono isolamento, stigma sociale, familiare e lavorativo, vergogna, depressione, disturbo post traumatico, atti autolesivi e azioni suicidarie", spiegano ancora da. È opportuno poi sottolineare che numeri raccontano una storia difficile soprattutto per le. Da un'indagine condotta tra maggio e giugno, su un campione di 2 milioni di persone risulta che il 4,1% degli italiani è stato vittima di pornografia non consensuale, quasi il 9% conosce una persona a cui è successo edi chi la subisce è. Ma non "basta" essere vittime, perché nel nostro Paese c'è un grossodel fenomeno: se questo, infatti, è conosciuto almeno per sentito dire dal 75% dei cittadini, molti però sonoe perfino il 35% delle persone che lo subiscono non sa che è penalmente perseguibile. Ecco spiegato il motivo per cui, almeno nel 50% dei casi, non viene fatta denuncia. "Vogliamo sfondare la parete del tabù in più ambienti e per più persone, anche per le vittime di revenge porn" dicono i promotori dell'iniziativa, che per questo motivo hanno scelto la data simbolica per l'inaugurazione del Primo Soccorso Psicologico: il 10 ottobre, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. "È un messaggio per rimarcare quanto il revenge porn abbia effetti negativi e pericolosi sulla salute mentale delle persone, e il nostro obiettivo è tutelare e aiutarle a superare un momento complicato", spiega Tommaso Signorini, co-fondatore di Tconsulta.Lo sportello gratuito attivato si chiama Primo Soccorso Psicologico, e offre una serie di servizi dedicati alla salute mentale delle persone interessate. Si può contattareed è una cui si accede previa prenotazione,, dalla helpline di PermessoNegato. Tutt*, anche chi abita lontano dai servizi di ascolto, potranno usufruire del servizio gratuitamente: "Ci saranno, se necessario le vittime potranno anche accedere a un counseling aggiuntivo, Tconsulta ha offerto 60 consulenze gratuite per accompagnare le vittime in un percorso di riabilitazione", aggiunge Signorini. Un servizio unico nel suo genere, perché se nel revenge porn vengono adottate più o meno sempre le stesse dinamiche, ogni persona ha una reazione diversa. Tutte, ugualmente, da affrontare insieme.