Ricette sulle lapidi: l’ultima moda choc nei cimiteri Usa è lo "Spoon River Gastronomico"

Il 2 novembre, la festa che commemora i, è da poco trascorso. Crisantemi, lumini e visite ai propri cari l’hanno fatta da padrona. Sullesi è pregato guardando le immagini dei cari scomparsi, molto spesso accompagnate da. Una preghiera, un’invocazione, parole che il proprio caro era solito pronunciare e ripetere in vita, a cui era molto affezionato, e che perciò si è voluto fissare a ricordo perpetuo. Ma quanto suonerebbe strano andare in un cimitero e leggere sulla lapide, accanto alla data di nascita e morte del defunto, non una frase toccante o un verso o una preghiera, bensì una? Quello che da noi suona (ancora per il momento) come qualcosa di bizzarro e surreale, è già realtà nei, soprattutto in quelli della East Cost. Dove si sta diffondendo a tutti gli effetti una sorta di "", una specie di nuova moda che unisce arte culinaria e cimiteri.Non sono tante, ma neppure pochissime, le persone che hanno scelto di lasciare impresse sulla propria lapide la ricetta del cuore, o meglio quella del loro. Incisa a chiare lettere nel marmo si trovano così vere e proprie pagine da manuale di cucina. Una volontà che si sta diffondendo soprattutto tra le donne, che scelgono di far dono a tutti coloro che vanno a trovarle dei propri 'segreti' gastronomici. Ma quali ricette vanno più di moda? C’è una tipologia ben precisa, che non riguarda primi piatti e secondi, ma riguarda. Solo per fare qualche esempio, Naomi Miller-Dawson sulla sua lapide nel cimitero di Brooklyn ha voluto fossero incise le istruzioni per preparare i suoi, in modo che tutti potessero preparare a casa questa ricetta.Bogan O’Neal ha fatto scrivere invece la ricetta della, sulla sua tomba che si trova a Washington. Addirittura nello Utah tutta una zona del cimitero della cittadina di Logan di lapidi di questo genere ne ha così tante che è stata addirittura soprannominata. Ovviamente del fenomeno si stanno interessando anche i ricercatori e gli studiosi: Rosie Grant ad esempio, dell’università del Maryland, si è già dedicata a studiare, ma a quanto pare risulta essere davvero molto apprezzato, oltre che in crescita. Una tendenza che, come tutte le mode nate in America, c’è da aspettarsi non tarderà a diffondersi nel mondo intero, Italia compresa. I motivi alla base di questa scelta possono essere i più doversi: le ricette servono ala triste e lugubre atmosfera dei cimiteri? Si vuole, e piacevole, tra defunti e propri cari? Si cerca in questo modo diche andrebbero altrimenti dimenticate da tutti e perse per sempre? Non si sa con certezza quali siano le ragioni alla base di questa moda che sta prendendo sempre più piede, ma di sicuro noi italiani avremmo molto da scrivere e tramandare, dal momento che, nella Patria della cucina mediterranea, certo non mancano ricette tipiche e tradizioni gastronomiche di cui far dono, o ricordo (perpetuo).