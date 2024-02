Scappata da Cuba da ragazza: "Lì non hai libertà, sei controllato su tutto"

Quando una quindicina di anni fa Mirtha Fernandez Oropoesa era entrata nell’ordine di idee di fare quella scelta era una ragazza giovanissima, faceva la guida turistica per la Cubanacan e studiava lingue, in particolare il giapponese, all’università dell’Avana. Figlia di un militare tutto d’un pezzo e fedelissimo al leader maximo, entrava in aperta polemica con il padre ma poteva contare sull’appoggio della madre, impiegata in una agenzia del settore turistico, che pur non incoraggiandola apertamente, temendo la sua mancanza, non l’avrebbe però mai ostacolata.

Un bel giorno ha preso il coraggio a due mani ed è riuscita a fuggire dall’isola con lo stratagemma della vacanza su invito, scegliendo poi la Spagna per rifarsi una vita. Non è stato per niente facile ma alla fine Mirtha ce l’ha fatta e molto bene.

“Quando ho ricevuto la lettera d´invito da parte di un amico per visitare l´Italia me ne sono andata sapendo che non sarei mai più tornata. Prima ho viaggiato un po’ in visita di cari amici, poi sono venuta in Spagna dove mi sono stabilita in una condizione di illegalità per diversi mesi. Finalmente dopo un mare di documenti, sono riuscita ad avere la cittadinanza grazie al fatto che mio nonno era spagnolo... ed ora eccomi qua.”

"A Cuba non avevo la libertà"

Mirtha, qual era la sua vita all'Avana?

“Devo dire che la mia vita all´Avana era tutto sommato piuttosto comoda. All’epoca lavoravo come guida nel settore turistico e potevo viaggiare per tutta l´isola, quindi riuscivo a frequentare quegli alberghi dove i cubani non avrebbero mai potuto mettere piede. Conoscevo tante persone facoltose e guadagnavo bene grazie soprattutto alle mance che ricevevo dai turisti.

In fondo anche i miei avevano un buon lavoro: la mamma era impiegata in una ditta straniera mentre mio padre era militare, cosa che rendeva tutto molto più facile. Quindi la mia esistenza a Cuba almeno dal punto di vista economico non era affatto male. Ma c’era un aspetto fondamentale che mancava nel modo assoluto: la libertà.

E in più l’assenza totale di informazioni e notizie alle quali si riusciva ad accedere solo grazie a qualche contatto con i turisti. Ma soprattutto era impossibile e addirittura inconcepibile l’idea di lasciare il paese anche solo per un viaggio fatto per conoscere altre parti di mondo. Era inoltre vietato leggere libri definiti ‘proibiti’ e per anni non ho neppure immaginato che potesse esistere una gastronomia diversa da quella cubana. Potrebbe sembrare assurdo, ma era così.”