Scopre il tumore dopo la nascita del figlio. Ora disegna storie che fanno sognare

Viareggio 27 novembre 2024 – Il protagonista è Raphael, un cavaliere pellegrino alla ricerca della sua sacra missione. Si tratta di un ragazzo dolce, gentile e se vogliamo anche un po’ ingenuo, ma le sue intenzioni sono pure, e il suo proposito è aiutare il prossimo al meglio delle sue possibilità. È il protagonista di “The book of Tisìas”, o il libro di Tisìas, una storia molto vecchia: è stata la primissima esperienza della 37enne fumettista viareggina Chiara De Plano, che lavora anche nell’azienda di famiglia Eido Diagnostica al Varignano, con un’ambientazione fantasy totalmente sua, iniziata a cavallo fra la terza media e il Liceo. Tisìas arriva dopo “Sasso coi capelli”, un colorato e divertente personaggio protagonista di una storia comica ma dal retrogusto aspro dell’inquietudine presentato perfino a Lucca Comics. “Fin da piccola – racconta – ho dimostrato interesse nel mondo creativo, scrivendo, disegnando, suonando e cantando. Ma il mondo dei fumetti è sempre stato il mio più grande sogno da realizzare”.

Come è iniziato tutto?

“Quando presi in mano i miei primi “Lupo Alberto” e “Dylan Dog”, sentivo che c’era un’affinità attraverso questo medium. Crescendo questa cosa è rimasta una passione più che un lavoro, anche se non ha mai smesso di scrivere storie o provare a disegnarle”.

E poi?

“Dopo aver frequentato il liceo classico Carducci, non ho mai smesso di usare una matita o di appassionarmi ai fumetti. Nel 2013 decisi quindi di buttarmi tramite social, tentando la pubblicazione dell’opera sperimentale “Sasso coi capelli”. Poi mi sono sposata e ho avuto un figlio, ma purtroppo lo stesso anno della sua nascita, ho scoperto di avere un male molto pericoloso che andava trattato velocemente. E che sono riuscita a curare e vincere”.

E ora come va?

“Ora sto bene, mio figlio ha sei anni, ha iniziato la prima elementare, e continuo a creare storie, anche se stavolta rivolgendomi al pubblico estero”.

Ci parli di Tisìas.

“La storia è iniziata attraverso il gioco di ruolo, ci ho lavorato con passione per anni, ma è sempre rimasta una piccola avventura nel cassetto e niente di più. Poi, nel 2022, è tornata: ho cercato di darle un senso tutto nuovo, anche grazie all’esperienza maturata, pensando all’eventualità di provare un nuovo medium per farla arrivare a un pubblico più vasto. E così scelsi “Webtoon”: una piattaforma internet di pubblicazione per fumetti a lettura verticale, un metodo piuttosto nuovo che mi ha intrigato e mi è piaciuto immediatamente. Dovevo provarci anch’io. Mi sono fatta aiutare da colleghi più esperti e c’era lo scoglio dell’inglese, ma non mi sono fatta intimidire: mi sono fatta coraggio e ho provato comunque. I primi due episodi sono usciti a marzo del 2024 e sono rispettivamente il prologo e l’episodio uno. Ad oggi, dopo una prima pubblicazione mensile, sto continuando a pubblicare un episodio a settimana. Il fumetto è interamente a colori e utilizza deliberatamente una tecnica semplice con una linea a matita e una colorazione delicata”.