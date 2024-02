Sesso e clima: gli effetti del cambiamento climatico sulle relazioni

In occasione di San Valentino la naturetech 3Bee lancia il suo primo podcast show “Podcast Biodiverso”. La prima di sei puntate si intitola “Sesso, clima e rock’n’roll”, per analizzare l’impatto del cambiamento climatico sulle relazioni e sui sentimenti. E’ il programma (disponibile su Youtube e Spotify) lanciato in occasione di San Valentino da 3Bee, la naturetech leader nello sviluppo di tecnologie per la tutela della biodiversità.

Sempre più persone ascoltano i podcast

Secondo la Digital Audio Survey 2023 condotta da Ipsos, gli ascoltatori di podcast hanno raggiunto quota 39% tra i 16-60enni (circa 11,9 milioni di persone), una crescita del 36% rispetto all’anno precedente, anche perché è un format che si presta all’ascolto ovunque e in qualunque momento.

L’ascolto passa prevalentemente dallo smartphone (75%), ma cresce allo stesso tempo quello in auto (33%), oltre a quello sui mezzi di trasporto (20%). Dati importanti, che evidenziano il ruolo centrale dei podcast, che in pochi anni sono passati da essere un mezzo di comunicazione di nicchia a uno sempre più conosciuto e apprezzato.

Copertina del Podcast Biodiverso

Le sei puntate e gli ospiti

Con sei puntate nella sua prima stagione, il podcast di 3Bee affronta temi di attualità come la crisi climatica e la biodiversità, in maniera frizzante e originale e toccando svariati argomenti, dal sesso ai sentimenti, dall’estinzione delle zanzare al tema dell’energia nucleare.

Virginia Castellucci, Head of Sustainability di 3Bee, e Vincenzo Rizzi, scienziato ambientale di 3Bee, sono gli host alla guida del “Podcast Biodiverso”, le voci autorevoli e irriverenti della biodiversità che rendono ogni episodio unico, anche grazie alla presenza di rinomati ospiti –scienziati, giornalisti, divulgatori e professionisti della sostenibilità - che in ogni episodio approfondiscono dalla prospettiva ambientale i temi quotidiani di maggiore interesse.

Nella prima puntata, intitolata “Sesso, clima e rock’n’roll”, l’ospite sarà Stefano Caserini, ingegnere ambientale, professore di Mitigazione dei cambiamenti climatici e autore, che analizzerà l’impatto del cambiamento climatico sulle relazioni umane e sui sentimenti.

Una prospettiva nuova, perché esistono moltissimi studi sugli effetti del cambiamento climatico in termini economici, ambientali e sociali, ma poco si parla degli effetti sulla sfera relazionale, che ci coinvolge nel quotidiano.

E quindi: il sesso è influenzato dal cambiamento climatico? L’aumento della CO2 condiziona i nostri sentimenti? Sono solo alcune delle domande a cui 3Bee risponde nella prima puntata di “Podcast Biodiverso”.

I prossimi appuntamenti

Le successive puntate tratteranno tematiche come l’energia nucleare, l’estinzione delle zanzare, il futuro della montagna e di sport come lo sci alpino, la caccia e l’attivismo ambientale. Tra gli ospiti anche Maurizio Casiraghi, professore di zoologia ed evoluzione e prorettore alla

didattica all’Università Bicocca di Milano; Sofia Farina, climatologa e dottoranda in Scienze

Ambientali; Marta Maroglio, attivista per il clima; Nicolò Mottadelli, consulente faunistico presso il

Parco dello Stelvio e Luca Romano, meglio conosciuto come “Avvocato dell’atomo”.